¡¡2019Ç¯¤Ë¡Ø»þ¶õÎ¹¹Ô¼Ô¤Îº½»þ·×¡Ù¤ÇÂè29²ó°¾ÀîÅ¯Ìé¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Êý¾æµ®·Ã¤µ¤ó¡£åÌÌ©¤ÊËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ËSFÍ×ÁÇ¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢ÈÈºá¼Ô¸æÍÑÃ£¥Û¥Æ¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤ÊÃµÄåÌò¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎºîÉ÷¤Î¸»Àô¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÆÉ½ñÊ×Îò¤ä±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤¦¤«¤¬¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿ÍÊý¾æµ®·Ã(¤Û¤¦¤¸¤ç¤¦¡¦¤¤¨)
1984Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØÂ´¡£ºß³Ø»þ¤ÏµþÅÔÂç³Ø¿äÍý¾®Àâ¸¦µæ²ñ¤Ë½êÂ°¡£2019Ç¯¡Ø»þ¶õÎ¹¹Ô¼Ô¤Îº½»þ·×¡Ù¤Ç¡¢Âè29²ó°¾ÀîÅ¯Ìé¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ä¹ÊÔÂèÆóºî¡Ø¸ÉÅç¤ÎÍèË¬¼Ô¡Ù¤Ï¡Ö2020Ç¯SR¤Î²ñ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È10¡×Âè°ì°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¤Ë´ÅÈþ¤Ê¤ë»à¤ò¡Ù¡Ø¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥êÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Î½ñ¤¼ê¤È¤·¤ÆºÇÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡Ø¾¯½÷¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤´°Á´ÈÈºá¡Ù¡Ø¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
¡½¡½Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¡¢½¢¿¦¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
Êý¾æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¸¦µæ¤ÎÆ»¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¾¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ä¶È¡¦»öÌ³·Ï¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç£¹Ç¯¤¯¤é¤¤Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÆÉ½ñÀ¸³è¤Ï¡£
Êý¾æ¡§²âÎ®°ìÀèÀ¸¤Î¡ØÍ¼ÍÛ¤Ï¤«¤¨¤ë¡Ù¤äÅÔÃÞÆ»É×ÀèÀ¸¤Î¡Ø¤Ê¤á¤¯¤¸¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤í¡Ù¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡¢¿·¤·¤¤¹¥¤ß¤Ë³«´ã¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ®»ÖÍ´²ðÀèÀ¸¤Î¡Ø°¤Î¶µÅµ¡Ù¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡²£¹ÂÀµ»ËÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤â²þ¤á¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¸ÂÎ¤¬ÆëÀ÷¤à¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤¼¤«¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ØËÜ¿Ø»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤ËÝµ¥¨¥ó¥É¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿SF¤â¡¢¸ÅÅµ¤Î¤â¤Î¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡¢SF¤Ï¤½¤ó¤Ê¶¹¤¤¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È½é¤á¤Æµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÆÉ¤ß¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½SF¤Ï¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Êý¾æ¡§»ä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¡Ø»þ¶õÎ¹¹Ô¼Ô¤Îº½»þ·×¡Ù¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¤Ù¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ø¸×¤è¡¢¸×¤è¡ª¡Ù¤È¤«¡ØÊ¬²ò¤µ¤ì¤¿ÃË¡Ù¡Ê¡ØÇË²õ¤µ¤ì¤¿ÃË¡Ù¤ÎË®Âê¤â¤¢¤ê¡Ë¤È¤«¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥¼¥é¥º¥Ë¥¤¤Î¡ØÅÁÆ»¤Î½ñ¤ËÊû¤²¤ëé¬é¯¡Ù¤È¤«¡£SF¤ÏÃ»ÊÓ½¸¤¬¤ï¤ê¤È¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£SF¤Îºî²È¤µ¤ó¤ÆÃ»ÊÓ¤À¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ¯³ØÅª¤À¤±¤É¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤ÇÂ¾¤Ë¤Ê¤¤ÆÉ¤ßÌ£¤ÎÏÃ¤ò¤Û¤¦¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ã»ÊÓ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤ò½ñ¤¯»þ¤Ë¤Ï¡¢´ñÁÛÅ·³°¤µ¤È¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤µ¤¬º®¤¸¤Ã¤¿³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿SFÃ»ÊÓ¤òÍýÁÛ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ô¥¡¥ó¥¹¤ÎÏ¢ºîÃ»ÊÓ½¸¤Î¡Ø±§ÃèÃµÄå¥Þ¥°¥Ê¥¹¡¦¥ê¥É¥ë¥Õ¡Ù¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏºîÉÊ¼«ÂÎ¤Ï¸Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤ï¤ê¤È¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆË®Ìõ¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥Ï¡¼¥é¥ó¡¦¥¨¥ê¥¹¥ó¤Î¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç°¦¤ò¶«¤ó¤À¤±¤â¤Î¡Ù¤Ë¤âÀ¨¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¿Ì¤¨¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Êý¾æ¡§¥Ï¥ä¥«¥ïFTÊ¸¸Ë¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢·ë¶É¡¢SF¤òÆÉ¤ß¤À¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SF¤Ã¤Æ°ì¸À¤Ç¤¦¤Þ¤¯É½¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¥»¥ó¥¹¥ª¥Ö¥ï¥ó¥À¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¸ÇÄê³µÇ°¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡¢ÊÌ¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¸½¼Â¤È¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ëÀ¤³¦¤È¤«¡¢¤³¤Î¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬Çû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥ë¤Î³°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤é¤¬Ä¾ÀÜÇ¾¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤ÏÂ¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ê¤¤ÆÉ¤ßÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ðÊóÎÌ¤â¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¾ðÊóÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¤¯¤ë²÷´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢³¤³°£Ó£Æ¤Î¸ÅÅµ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ë¡¢°ìºî²È°ì¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÆÉ¤ßÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¤Î¤Û¤¦¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Êý¾æ¡§ºÇ½é¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð³¤³°¤Ç¹¶Î¬ËÜ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë»þ¤ËµöÂú¤ò½Ð¤¹±Ä¶È·Ï¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾¦É¸¤äÃøºî¸¢¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÉô½ð¤Ë°ÛÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Îº¢¤Ï¶È³¦¸¦µæ¤È¤¤¤¦ÂçµÁÌ¾Ê¬¤Î¤â¤È¡¢¥²¡¼¥à¤òÇã¤¤ÊüÂê¡¢¤ä¤êÊüÂê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Ã¯¤â»ß¤á¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢»¶ºâ¤Îºá°´¶¤â¤Ê¤¤¡£·ë¹½³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¤¬¤ª¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Êý¾æ¡§¥²¡¼¥à¤ÏÂç³Ø¤Îº¢¤Ë»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¡ÖµÕÅ¾ºÛÈ½¡×¤È¤«¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡¡¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â´¶È¸å¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É·Ï¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¥á¥¤¥¯¥é¥¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤«¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤«¡¢¡Ö¥¢¥µ¥·¥ó ¥¯¥ê¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤«¡£¶áÇ¯¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ï¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£¸¡×¤È¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡¡¥Æ¥£¥¢¡¼¥º ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤â¤«¤Ê¤êÁÏºî¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤·¤«Í·¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¾Á°¤ò·è¤á¤ë»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÃË¤é¤·¤¯¤Æ¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤È»×¤¦Ì¾»ú¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¶ÍÀ¸¤µ¤ó¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¡¢¤½¤³¤«¤éÌ¾»ú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Êý¾æ¡§Â¿Ê¬¡¢Ã¯¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¼Ò²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤«¤é³°¤ì¤¿¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÇÉ¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤ò½ñ¤¯»þ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¤ä¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¥¢¥¤¥º¡×¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤À¤È£²»þ´Ö¤ä£³»þ´Ö´Ñ¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥²¡¼¥à¤Ï100»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤ÇË×Æþ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾®Àâ¤ò½ñ¤¯»þ¤â¡¢¥²¡¼¥à¤ÏÇ¾Æâ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤ï¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î¤¢¤ëËÜ³Ê¤¬¹¥¤¡×
¡½¡½¾®Àâ¤Î¹¥¤ß¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Êý¾æ¡§¤â¤È¤â¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®Àâ¤â¡¢Å¸³«¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡ØÍ¼ÍÛ¤Ï¤«¤¨¤ë¡Ù¤ä¡Ø¤Ê¤á¤¯¤¸¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤í¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤¢¤¿¤ê¤Ç¼«³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥é¥Ç¥Ã¥¯¤Î¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¡Ù¤ä¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¡ØÌî½Ã»à¤¹¤Ù¤·¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤â¹¥¤¤Ç¡£¥¹¥é¥Ç¥Ã¥¯¤Ï¡Ø¾øµ¤¶îÆ°¤Î¾¯Ç¯¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤ÊSF¤ò½ñ¤¤¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Ç¤¹¡£¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥»¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¿¿»÷¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Êý¸þÀ¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¡Ù¤ÏÈæ³ÓÅª¿¿ÌÌÌÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë´¶¤¸¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬½ñ¤¯¤ÈÇú»à¤·¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤¢¤¢¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊºîÉÊ¤â½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ØÌî½Ã»à¤¹¤Ù¤·¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤Þ¤ÀÊ¬ÀÏ¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¶î¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»þ´ü¤Ë¡¢Åµ·¿Åª¤ÊËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ç¤â¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¢¤ëºîÉÊ¤È¤«¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¥æ¡¼¥â¥¢¤òÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤«¡£ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥êÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¿¤«ÊÌ¤ÎÍ×ÁÇ¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ë¤ÈÆóÅÙÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤ÎËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤è¤êÇ»¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤Îº¢¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¾®Àâ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Êý¾æ¡§Âç³ØÂ´¶È¤¬2007Ç¯¤Ç¡¢¤½¤Î£´Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¿·¿Í¾Þ¤Î±þÊç¤ò»Ï¤á¤¿¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é2010Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤«2011Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤é½ñ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¸¦ºßÀÒ»þ¤â¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â´¶È¤·¤Æ£´Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¤½¤ì¤ò»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤í¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤É¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¹¥¤ß¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦·Á¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¤È¡£
¡¡µþÂç¥ß¥¹¥Æ¥ê¸¦¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ö¤¤Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºßÀÒ»þ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎµÄÏÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÍýÁÛ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï¤½¤³¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¸Î¤Ë¼«Ê¬¤ËËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¡¢¤È°Ñ½Ì¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£»ä¤â¤½¤¦¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÈÌÅª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤óËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¡Ö°¾ÀîÅ¯Ìé¾Þ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇµÞ¤Ë¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÌû²÷¤ÊËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ö±ó¤¤À±¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ÃµÄå¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ê¤ê¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò½ñ¤¤¤Æ±þÊç¤·¤¿¤é¡¢ºÇ½ª¸õÊä¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö±ó¤¤À±¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ÃµÄå¡×¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Êý¾æ¡§±§Ãè¤«¤éÃµÄå¤òÌ¾¾è¤ë±§Ãè¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î´íµ¡¤ÏË¬¤ì¤ë¤ï...¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â±þÊç¤·¤¿¸å¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ï»ä¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë²û¤¬¹¤¯¤ÆºÇ½ªÁª¹Í¤Þ¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤Ð¼õ¾Þ¤âÌÜ»Ø¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡¤ÎÇ¯¤Ë¡Ø»þ¶õÎ¹¹Ô¼Ô¤Îº½»þ·×¡Ù¤ò½ñ¤¤¤Æ¼õ¾Þ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°¾ÀîÅ¯Ìé¾Þ¼õ¾Þºî¤Î¡Ø»þ¶õÎ¹¹Ô¼Ô¤Îº½»þ·×¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î²ÃÌÐ¤Ï¡¢ÉÂ¾²¤ÎºÊ¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢Èà½÷¤Î°ìÂ²¡¢ÎµÀô²È¤¬²áµî¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡Ö»àÌî¤Î»´·à¡×¤Î¿¿Áê¤ò²òÌÀ¤¹¤Ù¤¯1960Ç¯Âå¤Ë¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢Î¦¤Î¸ÉÅç¤È¤Ê¤Ã¤¿²°Éß¤ÎÃæ¤Ç¼¡¡¹¤ÈÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»ö¤¬È¯À¸¡£SF¤ÎÍ×ÁÇ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¯¥í¡¼¥º¥É¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î´Û¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êý¾æ¡§ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤¬¶¯¤¤ºîÉÊ¤Û¤É¡¢ËÜ³ÊÌ£¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤³¤È¤óËÜ³ÊÅÙ¤Ï¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂ¾¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢º£²ó¤ÏËÜ³Ê¤È¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ÎÉôÊ¬¤â¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤Î¾ò·ï¤ä¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤Ë¸¡¾Ú¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Êý¾æ¡§ËÜ¿Í¤Ï½ñ¤¤Ê¤¬¤éÇ¾¤¬ÇúÈ¯¤·¤«¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸ÅÅµSF¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë´¶¤¸¤¿ÌÌÇò¤µ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢É®ÎÏÅª¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ÅÅµ£Ó£Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÏºÆ¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥êÉôÊ¬¤â¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦·Ú¤¤¥Î¥ê¤Ç¼¹É®¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢½ñ¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¾ðÊóÎÌÅª¤Ë¤âÊ£»¨¤µ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ëè²ó¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¼õ¾Þ¤Ï2019Ç¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤¤Û¤É¡¢²ñ¼Ò¤Ï£¹Ç¯¶Ð¤á¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡£
Êý¾æ¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë£³Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÄÉãÊì¤¬¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢Áá¤¤¤¦¤Á¤ËÃÏ¸µ¤Ç»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¼¡¤Î½¢¿¦Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÁ°¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯»þ´Ö¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È±þÊç¤ò¿¿·õ¤Ë¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë²ÈÂ²¤¬ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êÆ¯¤¤À¤¹µ¡²ñ¤ò¼º¤¤¡¢¥º¥ë¥º¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¥·¥ê¡¼¥º²½¤¹¤ë·×²è¤ÏºÇ½é¤«¤éÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¸ÉÅç¤ÎÍèË¬¼Ô¡Ù¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¤Ë´ÅÈþ¤Ê¤ë»à¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦Â³ÊÓ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Êý¾æ¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÉ¼Ô¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤½¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥µ¥·¥ó ¥¯¥ê¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ì¤ÏDNA¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÀèÁÄ¤Îµ²±¤òÆÉ¤ß¼è¤ëµ¡³£¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÀèÁÄ¤Îµ²±¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ëÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤âËè²óÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¢»þÂå¤â¾ì½ê¤â¼«Í³¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹´ü¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ì¤Ð¥¢¥á¥ê¥«ÆÈÎ©ÀïÁè»þÂå¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ë¤·¡¢³¤Â±¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë...¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Õ¡¼¡×¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Äê´üÅª¤Ë¿ÈÂÎ¤òºî¤êÊÑ¤¨¤Æ³°¸«¤¬ÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤ëÀßÄê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤±¤ì¤É²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÆ±°ì¿ÍÊª¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¤Þ¤ÞÏÃ¤¬¿Ê¤à¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤¢¤êÊý¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³¤±Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¡Ø»þ¶õÎ¹¹Ô¼Ô¤Îº½»þ·×¡Ù¤â¥·¥ê¡¼¥º²½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Ëè²óÎµÀô²È¤Î¿Í¤¬ÂçÊÑ¤Ê»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡¦¥Û¥é¤«¤é¤ÎÆÉ¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬¤ªÌóÂ«¤È¤Ê¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÎµÀô²È¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤É¤ì¤â¥¯¥í¡¼¥º¥É¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Êý¾æ¡§ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤È¤³¤È¤óÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤Á¤Ð¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¯¥í¡¼¥º¥É¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç·ë²ÌÅª¤Ë»°ºî¤È¤â¥¯¥í¡¼¥º¥É¥µ¡¼¥¯¥ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈÈ¿Í¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢Á´À¤³¦¤ÎÃ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÎ©¤Æ¤Ë¤¯¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥É¥µ¡¼¥¯¥ë¤À¤È¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Êý¾æ¡§¤·¤Ð¤é¤¯¤ªµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤¤¤¤ÆÃ¼ìÀßÄê¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈ¿Æ°¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¾¯½÷¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤´°Á´ÈÈºá¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥É¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÏÃ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø¾¯½÷¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤´°Á´ÈÈºá¡Ù¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ò»¦¤µ¤ì¤ÆÉü½²¤òÀÀ¤¦¾®³ØÀ¸¤Î¾¯½÷¡¢²»ÍÕ¤È¡¢Í©Îî¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¡¢¹õ±©¤Î¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¡£´©¹Ô»þ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¡¢±Ç²è¤Î¡Ö¥ì¥ª¥ó¡×¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï£Ð¡¦£Ä¡¦¥¸¥§¥¤¥à¥º¤Î¡Ø½÷¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¿¦¶È¡Ù¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢ºùÄí°ì¼ù¤µ¤ó¤Î¡Ø¾¯½÷¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¿¦¶È¡Ù¤Î±Æ¶Á¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Êý¾æ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±Ç²è¤Ï¶¯¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡£±Ç²è¶È³¦¤Ã¤Æ¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÀßÄê¤òºî¤ë¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢ºùÄí°ì¼ùÀèÀ¸¤Î¡Ø¾¯½÷¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¿¦¶È¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤ÇÆ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºùÄíÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Î¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï»ä¤Îµ»ÎÌ¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Ú¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¾¯½÷¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¿¦¶È¡Ù¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²»ÍÕ¤¬¡Ö¥ì¥ª¥ó¡×¤Î¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î¤è¤¦¤ËÁïÌÀ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢¹õ±©¤È¤Î²ñÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¹õ±©¤Ï¡¢¼·Æü¸å¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤ë±¿Ì¿¤ÎÍ©Îî¡£Èà¤ÏÀ¸Á°¡¢´°Á´ÈÈºáÀÁÉé¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¿¦¶È¤ÎÀßÄê¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Êý¾æ¡§»ä¤¬½ñ¤¯¤â¤Î¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤°¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø»þ¶õÎ¹¹Ô¼Ô¤Îº½»þ·×¡Ù¤Î²ÃÌÐ¤Ï°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤È°ÇÍî¤Á¤·¤ÆÂçÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤À¤·¡¢¡Ø¸ÉÅç¤ÎÍèË¬¼Ô¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÎµÀôÍ¤¼ù¤ÏºÇ½é¤«¤éÉü½²¤¹¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤·¡£
¡Ø¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤âÈÈºá¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Íµ¤¤Î¡Ø¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡×
¡½¡½¡Ø¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤ÏÈÈºá¼Ô¸æÍÑÃ£¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç½ý³²¡¦»¦¿Í»ö·ï¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤¬È¯À¸¡¢¥Û¥Æ¥ëÃµÄå¤Î¶ÍÀ¸¤¬ÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦Ï¢ºî½¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦È¯ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Êý¾æ¡§¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ëÃµÄå¡×¤È¡¢¡ÖÈÈºá¼Ô¸æÍÑÃ£¤Î¥Û¥Æ¥ë¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÍ³Íè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ëÃµÄå¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÎÃæÊÓ¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ÆÉ¤ó¤À¤Î¤ÏÃ»ÊÓ½¸¡ØÎ¢Áë¡Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÉô²°¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¡Ö£¹£±£³¹æ¼¼¤ÎÆæ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ë®Âê¤Ç¤âÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ëÃµÄå¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬£¹£±£³¹æ¼¼¤Çµ¯¤¤ëÆæ¤ËÄ©¤àÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥Û¥Æ¥ëÃµÄå¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌ¥ÎÏÅª¤Ç¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥É¥é¡¼¤ÎÃ»ÊÓ¤Ë¥Û¥Æ¥ëÃµÄåÅª¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Û¥Æ¥ëÃµÄå¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔÃÞÆ»É×ÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¥Û¥Æ¥ëÃµÄå¤¬½ÐÆ°¤¹¤ëÏÃ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤ÈÁ°¡¹¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈÈºá¼Ô¸æÍÑÃ£¤Î¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢¤â¤¦´Ñ¤¿¤Þ¤ó¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢±Ç²è¤Î¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬»¦¤·²°¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÈÈºá¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬»Â¿·¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡¡¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀßÄê¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ...ÈÈºá¼Ô¤Ð¤«¤ê¤¬¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥Û¥Æ¥ëÃµÄå¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤ë»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ëÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Èæ³ÓÅª·Ú¤¤¥Î¥ê¤Ç½ñ¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ø¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤ÎºÇ½é¤ÎÃ»ÊÓ¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤¹¤ëÍ½Äê¤â¤Ê¤¯¡¢ÆÉ¤ßÀÚ¤êÃ»ÊÓ¤È¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¾Á°¤ò¶ÍÀ¸¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¡¢¥Î¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ø·Ú¤µ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤éÅö»þ¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¤â¤¦¡¢¹ËÅÏ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£Ëè²ó¡¢É¬»à¤ËÂ³¤¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½À¤³¦´Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¶ÍÀ¸¤¬¤Ê¤¼¥Û¥Æ¥ëÃµÄå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÎÇØ·Ê¤Ê¤É¤â¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ÎÃ»ÊÓ¤â¿äÍý¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ëÅ¸³«¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ò¤Í¤ê¤¬Íø¤¤¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Êý¾æ¡§¤½¤ì¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢°Õ³°À¤Ï¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â»ý¤¿¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¶ÚÆì¤Ç¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¤¹¤ëÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ½ñ¤¾å¤²¤¿Ï¢ºî½¸¡Ø¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂèÆóÃÆ¤Î¡Ø¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤â´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂèÆóÃÆ¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÅÙ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Êý¾æ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ØÍ¼ÍÛ¤Ï¤«¤¨¤ë¡Ù¤ä¡Ø¤Ê¤á¤¯¤¸¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤í¡Ù¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯ÅÔÃÞÆ»É×ÀèÀ¸¤Î¡Ø°Å»¦¿´¡Ù¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°¡¢ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ã¤Ý¤¤¿äÍý¤È¡¢Æ¬Ç¾Àï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢»¦¤·²°Æ±»Î¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ö¤è¤¦¤³¤½»¦¤·²°¥³¥ó¥Ú¤Ø¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÆü¾ï¤ÎÆæ¡×¤â°ìÅÙ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÃ»ÊÓ½¸¤Ç¡ÖÍî¤È¤·Êª¹çÀï¡×¤¬½ñ¤±¤¿¤Î¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ëè²ó¹ËÅÏ¤ê¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£
¡½¡½¡Ö»¦¤·²°¥³¥ó¥Ú¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤ÎÉ½¾´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤êYouTuber¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥·¥ó¡Êsin¡áºá¡Ë¡¦¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡×¤¬¤¤¤¿¤ê¤È¡¢ÈÈºá¶È³¦¤ÎÀßÄê¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£
Êý¾æ¡§ºîÃæ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÏÂç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Ëµ¤«¤é¸«¤¿¤é¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡©¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤¿ÍÎ²èºîÉÊ¤Î¥Î¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤Î¤ò¼è¤ê¹þ¤à´¶³Ð¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¤â¥·¥ê¡¼¥º¤¬Â³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
Êý¾æ¡§´èÄ¥¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢Ì£ÊÑ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤Í×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤ë¤«¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹......¤Ê¤ó¤«¡¢¤¤¤¤¢¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê´¶¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¶ÍÀ¸°Ê³°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤êºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¢¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤«¡¢°å¼Ô¤È¤«¡¢½¾¶È°÷¤Î¿åÅÄ¤È¤«¡£
Êý¾æ¡§¤É¤ó¤É¤óÀßÄê¤ò½ñ¤Â¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿åÅÄ¤â¡¢°ìºîÌÜ¤ò½ñ¤¤¤¿»þ¤ÏºÙ¤«¤¤À¸¤¤Î©¤Á¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¿åÅÄ¤¬¤É¤ó¤Ê²áµî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤è¤¦¤³¤½»¦¤·²°¥³¥ó¥Ú¤Ø¡×¤Ï¿åÅÄ¥á¥¤¥ó¤ÎÏÃ¤Ë¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¡¢¡Ö¿åÅÄ¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Â¾¤Ë¤â¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Êý¾æ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÊ¤Î¶¯¤¤¤ä¤ä¤³¤·¤½¤¦¤Ê¿Í¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè»°ÃÆ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÎµÀô²È¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢Êý¾æ¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Êý¾æ¡§¡Ø¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¹¥É¾¤Ç¡¢Ê¸¸Ë¤Ç¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ·Ú¤¤¥Î¥ê¤Ç½ñ¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢µÕ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤âºÇ½é¤«¤é¥·¥ê¡¼¥º²½¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÊÑ¤Ëµ¤Éé¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î·Ú¤¤Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÍýÁÛ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êÃ»ÊÓ½¸¡¢º£¿ä¤·¤¿¤¤ºîÉÊ¡×
¡½¡½Êý¾æ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥×¥í¥Ã¥È¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Êý¾æ¡§Ã»ÊÓ¤Î¾ì¹ç¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤ÏºÇ¸å¤ò½ñ¤«¤º¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼ºÇ¸å¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Ò¤É¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É...¥×¥í¥Ã¥È¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£´°Á´¤Ë¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¤Ç½ñ¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢½ñ¤¤Ê¤¬¤éºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼¹É®Á°¤Ë¥í¥¸¥Ã¥¯¤ä¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤È¤Ä¤¯¤é¤¤·è¤á¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤½¤Î¾ì¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Éô²°¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÇÛÃÖ¤äÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¤Î¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ÈÇùÁ³¤È¤·¤Æ·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾ò·ï¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Û¤¦¤¬Áª¤Ó¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¼¹É®¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤¬ÆñÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Êý¾æ¤µ¤óºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¼ìÀßÄê¤È¤«¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¥ë¡¼¥ë¤äÀ©¸Â¤¬·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Êý¾æ¡§¡Ø¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤âÄ¶¾ï¸½¾Ý¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÆÃ¼ì¾õ¶·Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬½ñ¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤½¤ÎºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÌ¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Â¾¤ÎºîÉÊ¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ä¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤À¤±¤ÎÌÌÇò¤µ¤òºî¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃµÄå¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥É¥µ¡¼¥¯¥ë¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÆÈ¼«¤ÎÌ£¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤ÎÌ£¤Î¤¿¤á¤ËÆÃ¼ì¾õ¶·¤ò»È¤¤¤¿¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÎÆÉ½ñÀ¸³è¤Ë¤ÏÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Êý¾æ¡§¾¯¤·¤º¤Ä¹¥¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÎÆÉ½ñ¤À¤È¡¢·Ù»¡¾®Àâ¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÄÄ¹À´ðÀèÀ¸¤Î¡Ø13¡¦67¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤òÆÉ¤à¤È¹á¹Á·Ù»¡¤ÎÅÁÀâ¤Î·º»ö¥¯¥ï¥ó¤ÈÄï»Ò¤¬Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤àÏÃ¤À¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÀâÌÀ¤Ç¤¯¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°Õ³°À¤¬¤¹¤´¤¤¤·¡¢Åö»þ¤Î¹á¹Á¤Î¤³¤È¤âÍí¤à¤·¡¢·º»ö¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂçÃÀ¤µ¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤¢¡¢¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢ÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤À²£»³½¨É×ÀèÀ¸¤Î¡ØÂè»°¤Î»þ¸ú¡Ù¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Ä¶Àäµ»¹ª¡ª¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êÃ»ÊÓ½¸¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È´¶¤¸Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤ÎÃæ¤ËÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥êÃ»ÊÓ½¸¤¬²¿ºý¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÍýÁÛ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êÃ»ÊÓ½¸¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤É¤ÎºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Êý¾æ¡§¤Þ¤º¡¢ÊÆß·Êæ¿®ÀèÀ¸¤Î¡ØËþ´ê¡Ù¤â¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¸Å¤¤Ã±¹ÔËÜÈÇ¤ÇÆÉ¤ó¤À¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ê¥Ã¥Á¡¼¤Î¡Ø¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥Þ¥·¥ó¡Ù¤â¡¢¤Ì¤±¤Ì¤±¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆÉ¤ß¿´ÃÏ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢ºÇ¶áÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Êý¾æ¡§¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤¬ÀäÂÐ¹¥¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢²âÎ®°ìÀèÀ¸¤Î¡Ø¥¹¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¯¡Ù¡£¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾å¤Î°ÅÞ¤ò°¦¤¹¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤òÆÉ¤Þ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö°Å¹õ³¹¤Î»¦¿Í¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»°¤Ä¤ÎÇÉÈ¶¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿°Å¹õ³¹¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢¤½¤ì¤ÇÌ¾¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤Ë¼«Çò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¡¢ÃµÄå¤¬ÏÀÇË¤·¤Æ¤¤¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤éÈÈ¿Í¤ÏÈÈ¹Ô¤ò±£¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¤¼¡×¤È¼«Ëý¤²¤Ë¼«Çò¤·¤Æ¤¯¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤µ¤ä¡¢ÃµÄå¤ËÏÀÇË¤µ¤ì¤Æ¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÈÈºá¼Ô¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢ËÌ»³ÌÔË®ÀèÀ¸¤Î¡Ø¿À¤Î¸÷¡Ù¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£É½Âêºî¤ÏÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ã»ÊÓ¤ÇÁ°É¾È½¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤¤Ã¤È¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¡Ø¿À¤ÎÅô¡Ù¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾Ã¼º¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤ÎÃ»ÊÓ½¸¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤ÏËÌ»³ÀèÀ¸¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤À¤·¡¢Ä¶Àäµ»¹ª¤ÈÂçÃÀ¤µ¤È°Õ³°À¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¡Ö¤½¤ó¤ÊÊý¸þ¤«¤é¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¶áÆÉ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÆóºý¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê°Ê³°¤Î¾®Àâ¤ÏÆÉ¤ß¤Þ¤¹¤«¡£
Êý¾æ¡§¥ß¥¹¥Æ¥ê°Ê³°¤À¤È¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤«¡£¤¢¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Û¥é¡¼¤âÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¥é¡¼¤ÏÉÝ¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÝ¤¬¤ê¤Ê¿Í¤¬ÆÉ¤à¤È¡¢£±½µ´Ö¤°¤é¤¤Èø¤ò°ú¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¶á¤À¤È¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤ÎÃ±¹ÔËÜÈÇ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÝ¤¯¤Æ¤â¤¦²¿Æü¤â¤Ò¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¿È¶á¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¥Û¥é¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤ÇÆÉ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÆÉ¤à¤¿¤Ó¤Ë£±½µ´Ö¤Ò¤¤º¤ë¤È»×¤¦¤È...¡£¥Ó¥Ó¤ê¤¹¤®¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÉ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê°Ê³°¤ÎÀ®Ê¬¤Ï¡¢¼ç¤Ë±Ç²è¤«¤éÃê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î±Ç²è¤À¤È¡¢¡Öºá¿Í¤¿¤Á¡×¤¬¥Û¥é¡¼¤È¤·¤Æ°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£²»³Ú¤È±ÇÁü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£1930Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¤ÎÏÃ¤Ç¡¢ÅÔ²ñ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿·»Äï¤¬¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤ò³«¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°¤·¤¼Ô¤¿¤Á¤¬²»³Ú¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤Îºî¤êÊý¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½±Ç²è¤Ê¤é¥Û¥é¡¼¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Êý¾æ¡§¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ï¤¢¤Þ¤êÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¹¥×¥é¥Ã¥¿¡¼Åª¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿È¤ËÇ÷¤ë¶²ÉÝ¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢ÉñÂæ¤â±ó¤¯¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥é¡¼°Ê³°¤Ç¤Ï¡Ö007¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡×¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁ±¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Ä¶ÊÊ¤Î¶¯¤¤À³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¸¤¤¬¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ìÆü¤Î¼¹É®»þ´Ö¤ä¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Êý¾æ¡§¸áÁ°Ãæ¤Ï±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤ê»¨Ì³¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Ãë¤¯¤é¤¤¤«¤é»Ï¤á¤ÆÌë¤Î11»þ¤È¤«12»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤À¤é¤À¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤Î¤ä¤êÊý¤À¤È¡¢»Å»ö¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¿¼Ìë£²»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÄ«¤¬¥Ø¥í¥Ø¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÄ«·¿¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºî²È¤Ï±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Êý¾æ¡§±¿Æ°¤»¤º¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¤É¤ó¤É¤óÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ï±¿Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó1.8¥¥í¤Î¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò25Ê¬¤¯¤é¤¤¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¡¢Êâ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡£¤¿¤Þ¤Ë¤µ¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤¢¤È¡¢¼¹É®»þ¤Ï²»³Ú¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤ò¤ªÄ°¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Êý¾æ¡§ÍÎ³Ú¤â¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤â£Ê¥Ý¥Ã¥×¤âÄ°¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥Ö¡¼¥à¤À¤È¡¢±Ç²è¤ÇÄ°¤¤¤¿²û¥á¥í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¤Ã¤Æ°õ¾ÝÅª¤ÊÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ç²û¤«¤·¤Î¶Ê¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡×¤ÎËÁÆ¬¤Ç»È¤ï¤ì¤ëNSYNC¤Î¡ÖBye Bye Bye¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤ÇÄ°¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤È¤«King Gnu¤µ¤ó¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¤«¡£²þ¹Æ¤ä¥²¥éºî¶È¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï²Î»ì¤¬¤¢¤ë¶Ê¤À¤È½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÎ®¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½É¬¤º²»³Ú¤ÏÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Êý¾æ¡§»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â²»³Ú¤ò¤«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Ê¤¼¤«¡ÖÂè¶å¡×¤òÂç²»ÎÌ¤Ç¤«¤±¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤Ë²»³Ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬......²»³Ú¤â¼ñÌ£¤È¤¤¤¨¤Ð¼ñÌ£¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤µ¤Æ¡¢º£¸å¤Î¼¹É®Í½Äê¤Ê¤É¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
Êý¾æ¡§¤Þ¤º¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤ÎÃµÄå¤È½õ¼ê¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬³èÌö¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤ÆÉ¤ßÌ£¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ÎÄ¹ÊÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤Éº£¡¢ºî¶È¤¬²Â¶¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ëì¦Êª¡×¤Ë°ìÊÓÌÜ¤ò·ÇºÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢²Ê³ØÁÜºº´±¤È¥ª¥«¥ë¥ÈÂç¹¥¤·Ù»ë¤ÎÆó¿Í¤¬¿äÍý¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¥Û¥é¡¼Ì£¤¬¤¢¤ë·Ù»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ÎÃ»ÊÓ¥·¥ê¡¼¥º¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¡Ö£Ø¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÈÆÃ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢¡ÖGOAT¡×¤Ë¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¹¥¤¤ÎºÂÉßÆ¸¤¬°Â³Ú°Ø»ÒÃµÄå¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Á¤ç¤Ã¤È³ÈÄ¥¤µ¤»¤ÆÃ»ÊÓ¤È¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º²½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¤¡£¥·¥ê¡¼¥º¤â¤Î¤¬Â³¡¹¤È¡£
Êý¾æ¡§¡Ø¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤ÎÂè»°¥·¡¼¥º¥ó¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¾¯½÷¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤´°Á´ÈÈºá¡Ù¤â¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤ÈÂ³ÊÔ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ...¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµá¤á¤ÆÇº¤ßÃæ¤Ç¤¹¡£¼¹É®¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½ñ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£