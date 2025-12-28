°ÜÀÒÀè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤½õ¤Ã¿Í¤¿¤Á
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢DeNA¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¥í¥Ã¥Æ¡¢ÃæÆü¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥º¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤¬¹ñÆâÂ¾µåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÆü¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤¬¥ì¥Ã¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¡¢µð¿Í¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ÜÀÒÀè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤½õ¤Ã¿Í¤Î¼«Í³·ÀÌóÁÈ¤â¤¤¤ë¡£¥±¥é¡¼¤¬¤½¤¦¤À¡£¥±¥é¡¼¤Ï¡¢ºå¿À»þÂå¤Î2Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤Ë27»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨1.71¤â¼«Í³·ÀÌó¡£24Ç¯¤«¤éµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï52»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ20¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.53¤È¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï³°¹ñ¿ÍÏÈ¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢45»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ6¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.11¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ï¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢9»î¹ç¡¦48²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ¡¢5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.22¤È¸Î¾ã¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¾ÚÌÀºÑ¤ß¤À¡£
¡¡ºå¿À¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ï¡¢ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢³«Ëë¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤È¹â¤¤Ã¥»°¿¶ÎÏ¤Ç¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÂÇ¼Ô¤ò°µÅÝ¡£15»î¹ç¡¦90²ó2/3¤òÅê¤²¡¢6¾¡3ÇÔ¡¢Ã¥»°¿¶¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾å²ó¤ë113¡¢ËÉ¸æÎ¨1.39¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢DeNA¤Ê¤É°ÜÀÒ¸õÊäÀè¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àµ¼°¤Ê°ÜÀÒÈ¯É½¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ïµð¿Í¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤â¤½¤¦¤À¡£µð¿Í¤ËÅÓÃæ²ÃÆþ¤·¤¿ºòµ¨¡¢56»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.294¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿º£µ¨¤Ï52»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨.211¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤âÂÇÎ¨.220¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï¸òÎ®Àï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÆâµåÃÄ¤«¤éÀ¼¤¬³Ý¤«¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â³èÌö¤ÎÉñÂæ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë°Ü¤¹¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤À¡£