»°ãø·°¡¡Éüµ¢£³ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¡¡¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¡ÖÈó¾ï¤ËµÞ¤ÊÈ½ÃÇ¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï£²£·Æü¡¢£±¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ãø¤Ï£¹·î²¼½Ü¤ËÂ¼ó¤òÉé½ý¤·¡¢£±£³Æü¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇÉüµ¢¡££²£°Æü¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿Ãæ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉé½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾ðÊó¤ÏºòÆü¡Ê£²£¶Æü¡Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤ËµÞ¤ÊÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Éüµ¢¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ¹°ú¤«¤º¡¢¡Ê¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ë²ÐÍËÆü¡Ê£³£°Æü¡Ë¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´õË¾¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë»°ãø¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ÏºÆÉé½ý¤Ê¤É¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¡£ÌµÍý¤Ï¶ØÊª¤À¤¬¡¢¼¡Àï¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÎÌöÆ°¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£