Photo by Ari Hatsuzawa

読書好きで知られる俳優の中江有里さんが、日々のできごとや過去の思い出を、1冊の本とともにふり返る「好書好日」の連載エッセイが『日々、タイガース、時々、本。猛虎精読の記録』（徳間書店）として本になりました。発売を記念したインスタライブで、連載を始めた2022年から3年間の心境の変化を、改めて担当編集者と振り返りました。（文：吉野太一郎 写真：初沢亜利）

お話を聞いた人中江有里(なかえ・ゆり)

俳優・小説家・脚本家。1973年大阪府生まれ。関西学院大学卒業。89年デビュー。NHK朝の連続テレビ小説「走らんか」ヒロイン。映画「学校」「風の歌が聞きたい」などに出演。NHKテレビBS2「週刊ブックレビュー」で長年司会を務めた。読書に関する講演、小説、エッセイ、書評も多く手がける。著書に小説『愛するということは』(新潮社)、『わたしたちの秘密』(中公文庫)、『水の月』(潮出版社)、『万葉と沙羅』(文藝春秋)など。文化庁文化審議会委員。

一味違うものに挑戦したくて

――「好書好日」の連載が本になりました。野球×本×日常という、変わったテーマのエッセイですね。

そうですね。最初は「本に関するエッセイの連載」というご依頼を頂いたんですが、書評もエッセイも、長いこといろんな所で書いて来たので、できたら一味違うものに挑戦したいという思いが最初にありました。（編集者と）いろいろ打ち合わせをする中で、共通の話題として阪神タイガースで盛り上がったんですね。私も当時、熱中し始めた野球のことをすごく書きたい、そして私がライフワークにしている書評とコラボレーションできないかという発想から、本と野球の二本柱で行くことになりました。

――そうでした。でも当初のコンセプトは本が中心で「ときどき野球も」のはずでしたが……。

2023年の4月に連載が始まったんですが、途中から阪神が独走状態に入ったんです。強いから、ついついタイガースの話ばっかり書いちゃうんですよ。そうしたら止める人がいなかった。編集者も「いいんですよ、これだけ強いんですから」と。

――18年ぶりリーグ優勝、38年ぶりの日本一でしたからね。「これはもう歴史的現象だな」と思って、中江さんには時代を記録する人として存分に暴れてもらおうと思いました。

それがいい方向に転がっていったのがこの連載で、優勝を決めた試合の甲子園球場のスタンドにも奇跡的にいることができました。甲子園に入った途端、もう今日は負ける気がしなかった。そんな空気に包まれて、安心して見てたんですよね。

私、かなり「沼ってる」

2023年は個人的にも忘れられないのが、7月に腎臓の疾患で自宅で倒れて、緊急入院、手術したことです。自分がもう、ものすごく阪神タイガースに魅せられていることを自覚した時ですね。というのも、夢に毎日見てましたから。具合が悪すぎてテレビもネットも全く見られない状態だったのに、とにかく試合の結果が気になる。けど見られないので、そのまま目をつぶって寝ようとすると、なぜか阪神の夢を見る。私、かなり「沼ってるんだな」と自覚しましたね。

――そこまでのめり込んでいるタイガースのファンになったのは、実はその前年からだとか。

めちゃめちゃ新参者です。大阪出身ですが、15歳で東京に出てきて、野球を見るひまも全然なく働いてきたんですよ。だからあまり興味もなかったし、選手のことも知らなかった。それが2022年の開幕戦を偶然、テレビで見たんです。大差で勝っていたのに、まさかの大逆転負け。そこから開幕9連敗して最下位に沈んだけど、最後は日本一を狙えるところまで来た。その劇的な1年を見て、本気で応援しようと心に決めたんですね。まずはファンクラブに入って課金するところから始めました。

私、子どもの時から読書が好きで、アクティブなことってあんまりしてないんですよ。それが阪神の試合を見るために北海道や新潟にも足を運ぶようになって。夏の試合は汗だくになるけど、それこそが楽しいと心が切り替わった。5年前の自分が見たらびっくりするんじゃないかなと思いますね。

――毎回1冊、必ず本に触れる約束ですが、本はどうやって選ぶんですか？

書き始める時には決めてないんですよ。直前に見た印象的な試合とか選手のこととか、いろんな野球にまつわることで書き始めて、途中で立ち上がって、本棚の前に行きます。本棚が壁一面にあるんですけど、そこで本を眺めるんです。そうすると今日書いたエッセイに通じる本を発見するんですよ。それを取り出して、もう一回軽く読んで書くというパターンです。

――しかも毎回、野球に通じています。優勝を決めた甲子園のライトスタンドを中島岳志さんの『思いがけず利他』と表現したり、代打専門で待機する選手の心境を、萩尾望都さんの『11人いる！』にたとえたり。

書き始めるまでどの本を書こうって決めてないから、自分自身も結構ヒヤヒヤハラハラしてるんです。でも、結末がわかってるドラマって面白くない。野球も同じで、私も書きながら試合に臨んでるんです。本を選ぶところまで、自分なりのストーリーを作ろうと思って書いてるんですよ。

――最近、26年ぶりに映画主演も果たしました。野球も人生も「勝負はこれから」ですね。

本当にそう思いますよ。今だから笑えるけど、2年前、本当に倒れたまま助からなかった可能性もあったので、生きてきたから2回も優勝を見ることができた。今年は残念ながら日本シリーズは敗退しましたけど、来年も頑張ってくれるという期待を持てる。2023年の開幕戦の時、そんな未来は全く想像していませんでしたよね。

ペナントレース143試合、本当に1試合も同じ試合はない。それって私たちの日常と全く同じで、昨日と同じようだけど、微妙に何か変わってる。この本でも負け試合について触れていることが多いですね。143試合、どこかで絶対負けるけど、試合内容を反省することで課題が見えてくる。だから実は負けた方がすごく心に残るんですよ。

フルバージョンはこちらから

この投稿をInstagramで見る

中江有里(@yurinbow1226)がシェアした投稿

直筆サイン入りで5名様にプレゼント！

中江さんの猛虎な読書の3年間をつづった『日々、タイガース、時々、本。猛虎精読の記録』（徳間書店、税込み定価1870円）を、好書好日メルマガ読者5名様にプレゼント。中江さんの直筆サイン入りです。

締め切りは2026年1月9日（金）正午。

ご応募には「好書好日」メルマガへの登録が必要です（無料）。以下の応募フォームからご登録いただけます。

＞ご応募はこちら