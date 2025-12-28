【NHK紅白歌合戦】松田聖子、特別企画で5年ぶり出演決定 番組最後に「青い珊瑚礁」披露「初出場時の大切な原点と言える曲」
【モデルプレス＝2025/12/28】歌手の松田聖子が、「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）の特別企画に出演することが決定した。
【一覧】紅白出場者発表 STARTO勢は？初出場10組・返り咲き組も含む全出場歌手
「第76回NHK紅白歌合戦」の特別企画として、松田の出演が決定。1980年のデビュー以来、45年の長きに渡って音楽シーンの第一線を走り続けてきた「永遠のアイドル」松田が、5年ぶりに紅白のステージに戻ってくる。楽曲は「青い珊瑚礁」、松田が初出場した1980年の紅白で歌唱した曲だ。今回、放送100年の記念すべき紅白歌合戦を締めくくる特別企画として、紅組と白組の対戦が終わったあと、番組の最後にNHKホールで披露する。
「アイドル」という枠組みを超え、昭和・平成・令和の「時を超えた日本のポップスの象徴」とも言える松田。今回の出演について、松田は「放送100年という輝かしい節目、そして私自身のデビュー45周年に、再び紅白のステージに立たせていただけることを、心から光栄に思います。披露させていただく『青い珊瑚礁』は、私にとって初出場時の大切な原点と言える曲です。皆様への感謝を込めて、精一杯歌いたいと思います。大晦日に皆様と笑顔でお会いできることを楽しみにしています」とコメントを寄せている。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
