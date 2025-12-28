彼氏のプライドをなるべく傷つけない「別れのセリフ」９パターン
「付き合うときよりも別れるときのほうが大変だ」とはよく言われます。別れの理由はなんにせよ、一度は好きになった相手であれば、むやみに傷つけあうことなく終わりにしたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「彼氏のプライドをなるべく傷つけない『別れのセリフ』」をご紹介します。
【１】浮気でなければ誠意を感じてもらえる「ほかに好きな人ができました」
「どうせなら、正直な気持ちを教えてもらったほうがいい」（20代男性）というように、自分の気持ちを包み隠すことなく、違う人を好きになってしまったことを伝えるパターンです。ただし、浮気をしていたと思われると話がこじれるので、まだ片想いであることを強調しましょう。
【２】自分の未熟さを理由にした「あなたと付き合っていく自信がない」
「そんなに自分を責める必要ないのに…と思いました」（20代男性）というように、彼氏に問題はなく、あくまで自分のせいで別れざるを得ないと強調するパターンです。年齢や考え方など、彼氏とのギャップの大きさを実感した例をいくつか挙げてみてはいかがでしょうか。
【３】結婚願望ゼロの彼氏にガツンと効く「そろそろ子どもがほしいの…」
「女性は年齢的なこともあるので、それを言われちゃうと反論できない」（20代男性）というように、結婚する気がない彼氏に「待てないから次の相手を探す」とほのめかすパターンです。ただし、「だったら結婚しよう」と相手の気が変わる可能性もあるので、ややこしい事態を招きそうな場合は慎重に対処したほうがいいでしょう。
【４】結婚が現実的ではないことを理由に「別れたほうがお互いのため」
「10年先まで責任を持てないことを突きつけられたら何も言えない」（20代男性）というように、将来のことを考えたら、そろそろ関係を解消したほうがいいと主張するパターンです。事情があって結婚が考えられない間柄であれば、建設的な提案だと思ってもらえるでしょう。
【５】別れるという言葉を使わない「しばらく距離を置いて気持ちを確かめたい」
「マジメに生きている子だなと思いました」（10代男性）というように、距離を置くことでフェードアウトするパターンです。別れを拒絶する彼氏も、時間を置くことで冷静になってくれるかもしれません。
【６】率直な気持ちを包み隠さず伝える「もう友達としか思えない」
「実際、最後のほうはタンパクな関係だったと思います」（20代男性）というように、恋愛感情がなくなったことを伝えるパターンです。異性としてときめかなくなってしまったことを、正直に打ち明けましょう。
【７】深刻なマンネリ化を理由にする「このまま付き合っても成長がない」
「考えてみたら、新鮮な気持ちはこちらもなかった…」（20代男性）というように、二人の未来のために、惰性で付き合っているような関係を終わらせようと提案するパターンです。二人でいるときに平気でおならをする、パジャマで過ごすなど、緊張感が薄れた実感があるのなら、彼氏も受け入れやすいかもしれません。
【８】愛情があったことは否定しない「夢を追っているあなたが好きだった」
「実際、バンドをやめて無難な道を選んだし…」（20代男性）というように、彼氏の生き方が変わったことを別れの理由にするパターンです。出会ったときと違う道を歩んでいるのなら、以前の「生き方」を含めて彼氏が好きだったことを強調しましょう。
【９】キャリア志向なら納得される「しばらく仕事に集中したいんです」
「実際に正念場なのかなと思うし、彼女なりの優しさを感じます」（20代男性）というように、恋愛よりもキャリアを優先させたいと熱弁をふるって彼氏を納得させるパターンです。目の前の仕事が自分のその後のキャリアにどう生きるのか、具体的に説明できるといいかもしれません。
できるだけ穏便に別れるためには、彼氏の責任を問うのではなく、自分の心境の変化を丁寧に説明するとよさそうです。まずは落ち着いて状況分析をしましょう。（外山武史）
