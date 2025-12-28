¥¶¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿Íµ¤¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥¿ー¤¬¿Ê²½♡¥â¥ê¥ó¥¬¤¬¿·½èÊý¤ÇÅÐ¾ì
¥¤¥®¥ê¥¹È¯¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¶¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥¿ー ¥â¥ê¥ó¥¬¡×¤¬2025Ç¯12·î26Æü(¶â)¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¿·È¯Çä¡£Á´¹ñÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï12·î5Æü(¶â)¤è¤êÍ½Ìó¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¿·½èÊý¤Î¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ÏÈ©¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥·¥¢¥Ð¥¿ー¹¤ä¥â¥ê¥ó¥¬¥·ー¥É¥ª¥¤¥ë²ÇÛ¹ç¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊú¤¨¹þ¤à¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤ÊÈ©¤ò¥ー¥×¡£´Ä¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥ô¥£ー¥¬¥ó½èÊý¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¢ö
²Ú¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¡È¥â¥ê¥ó¥¬¡É¤¬¿Ê²½
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥¿ー MO(¥â¥ê¥ó¥¬)¡×¤Ï¡¢200mL(3,520±ß)¤È50mL(1,320±ß)¤Î2¥µ¥¤¥º¤ÇÅ¸³«¡£
¥¯¥êー¥ßー¤Ê¿·½èÊý¤Ï¡¢È©¤Ë¤¹¤Ã¤È¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º¡¢´¥Áç¤·¤¿È©¤ò¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡È¥â¥ê¥ó¥¬¡É¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤êìÔÂô¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£
¥¬ー¥Ê»º¥·¥¢¥Ð¥¿ー¹¤ä¥ë¥ï¥ó¥À»º¥â¥ê¥ó¥¬¥·ー¥É¥ª¥¤¥ë²¤¬½À¤é¤«¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
BOTANIST½Õ¸ÂÄê♡¥µ¥¯¥é¡õ¥Ð¥Ë¥é¹á¤ë¥Ø¥¢¡õ¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢ÅÐ¾ì
´Ä¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥ô¥£ー¥¬¥ó½èÊý
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æ°ÊªÍ³Íè¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥ô¥£ー¥¬¥ó½èÊý¡£¥¶¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸¶ÎÁÄ´Ã£¤«¤é¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÆ´ï¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Á¥§¥ó¥¸¼Ò¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥ÉºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢³¸¤â´Þ¤á100%¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¡£
´Ä¶ÇÛÎ¸¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£¤ò³ð¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Â³¤¯¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÎÈëÌ©¤Ï¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É
¥¶¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥¿ー¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç2ÉÃ¤Ë1¸Ä*Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§ÅªÀ½ÉÊ¡£
¥¬ー¥ÊËÌÉô¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥·¥¢¥Ð¥¿ーÀ¸»º¤ò»Ù¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¤Ï¡¢1987Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¸¶ÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥¿ー¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î¸ÛÍÑ»Ù±ç¤äÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤»ñ¸»½Û´Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÀ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¢ö
¡ö2023Ç¯À¤³¦Ãæ¤Î¥¶¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥¿ー 200mL/400mL¡×Çä¾å¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯(¥¶¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥×¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÄ´¤Ù)
¡ö¹¥·¥¢»é¡Ê¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥ÈÀ®Ê¬¡Ë¡¢¡ö²¥ï¥µ¥Ó¥Î¥¼ï»ÒÌý¡Ê¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥ÈÀ®Ê¬¡Ë
È©¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ìÔÂô¥±¥¢¤ò♡
²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¶¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥¿ー ¥â¥ê¥ó¥¬¡×¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢È©¤Ø¤Î¤Ê¤¸¤ß¤äÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¸¶ÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤ä100%¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬¡¢È©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏµå¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åß¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤♡