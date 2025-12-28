¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ËÆÃÊÌ´ë²è½Ð±é¡¡½é½Ð±é¤Ç²Î¤Ã¤¿¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×ÈäÏª¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
NHK¤Ï28Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·èÄê¤·¡¢1980Ç¯¡Ê¾¼55¡Ë¤Î½é½Ð±é»þ¤Ë²Î¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
5Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¾¾ÅÄ¤ÏNHK¤òÄÌ¤¸¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤ÀáÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡ØÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡Ù¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é½Ð¾ì»þ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¸¶ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³¢Æü¤Ë³§ÍÍ¤È¾Ð´é¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£