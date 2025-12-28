ÎÐ¥é¥Ù¥ë¤Î¿å¤ÈÀÄ¥é¥Ù¥ë¤Î¿å¡Ä¤É¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¡©¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊÂ¤ó¤À2¼ïÎà¤Î¥Ü¥È¥ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊÂ¤ÖÎÐ¤ÈÀÄ¤Î¿å¤¬SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç ¿å¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤ÆÌÂ¤Ã¤¿¡£ÎÐ¤ÈÀÄ¤Î¿å¤¬¡¢Æ±¤¸Ãª¡¦Æ±¤¸²Á³Ê¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ÎÐ¤Î¤Û¤¦¤¬Çä¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤À¤«¤éÎÐ¤òÁª¤Ó¤«¤±¤Æ¡¢Ç°¤Î¤¿¤áAI¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÖÀÄ¤¬°ûÎÁÍÑ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ ÎÐ¤Ï°û¤ß¿å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡© ¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼Æ±¤¸Ãª¤Ë¡© ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢ ¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¡×
¤È¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï´ÚÆüËÝÌõ²È¤Î¶â¸÷±Ñ¼Â¤µ¤ó¡Ê@Hidemi_K¡Ë¡£
Æ±¤¸Ãª¤ËÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿ÎÐ¥é¥Ù¥ë¤ÈÀÄ¥é¥Ù¥ë¤Î¿å¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡£¥é¥Ù¥ë¤Î¿§¤¬°Û¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤À¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¡©
¶â¸÷¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤Î¤ª¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Ï¡©
¶â¸÷¡§ÀèÆü¡¢¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥Î¥ë¥ëÅþÃåÅöÆü¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦Âç·¿ÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¼þÊÕ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¾®µ¬ÌÏÅ¹¤ò¤Î¤¾¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿å¤äµíÆý¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¹â¤¯¡¢ÅþÃåÄ¾¸å¤ÇÈè¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤Ã¤ÆÁá¤¯µÙ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢ÅÌÊâ¤Ç¹Ô¤±¤ëÈÏ°Ï¤ÎÂç¤¤Ê¤ªÅ¹¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Æâ¤ÏÆüÍÑÉÊ¤«¤é¿©ÉÊ¤Þ¤Ç¤Ò¤È¤È¤ª¤ê¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤½¤Î¸å¡¢ÀÄ¤ÈÎÐ¤Î°ã¤¤¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¶â¸÷¡§¤Ï¤¤¡£Åê¹Æ¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ä°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍÑÅÓ¤Î°ã¤¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ¤¤¥é¥Ù¥ë¤Ï°ûÎÁ¸þ¤±¤ÎÀºÀ½¿å¡ÊPurified Drinking Water¡Ë¡¢ÎÐ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ï¾øÎ±¿å¡ÊDistilled Water¡Ë¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¾øÎ±¿å¤Î¤Û¤¦¤Ï¥ß¥Í¥é¥ëÊ¬¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¿¤á¡ÖÌµÌ£Ìµ½¤Ç¡¢°û¤ß¿å¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²Ã¼¾´ï¤ä¥¢¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¡¢À®Ê¬¤¬»Ä¤ë¤Èº¤¤ëµ¡´ï¤Ë¸þ¤¯¤È¤¤¤¦¼ÂÍÑÅª¤ÊÏÃ¤¬Â¿¤¯¡¢¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡ÖÇò¤¤À×¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼±Õ¤òÇö¤á¤ëÍÑÅÓ¤Ë»È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê´¥ß¥ë¥¯ÍÑ¤Î¿å¤È¤·¤Æ¾øÎ±¿å¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²ÈÄí¤ÎÊý¿Ë¤ä¾õ¶·¤â´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Áª¤ÓÊý¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³«Éõ¸å¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ï²¹ÊüÃÖ¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãí°ÕÅÀ¤â¶¦Í¤µ¤ì¡¢¥é¥Ù¥ë¤Î°ã¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°·¤¤Êý¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Åê¹Æ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶â¸÷¡§Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ¤ÈÎÐ¤Î°ã¤¤¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö´Ö°ã¤¨¤ÆÎÐ¤òÇã¤Ã¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÎÅê¹Æ¤â¤¢¤ê¡¢ÃÎ¼±¶¦Í¤È¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢¾ì¤¬ÏÂ¤ó¤À¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊý¤«¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤âÀµ³Î¤Ë¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÖÌÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÍÑÉÊ¤Î¾®¤µ¤Êµ¿Ìä¤¬¡¢³¤³°À¸³è¤ÎÏÃ¤äºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿å¤ÎÉÁ¼Ì¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢SNS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ»ä¼«¿È¤â¡ÖÍÑÅÓÉ½¼¨¤äÃí°Õ½ñ¤¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÉ¤ó¤ÇÇã¤ª¤¦¡×¤È°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¡¡¡þ
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é¿ô¡¹¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬¤ì¤ëºÝ¤Ï¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ªº£²ó¤ÎÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¶â¸÷¤µ¤ó¤Ï¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ê¤É¤Î»úËëËÝÌõ¤òÃ´Åö¤¹¤ë´ÚÆü»úËëËÝÌõ²È¤È¤·¤Æ±ÇÁüºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë°ìÊý¡¢NHK½ÐÈÇ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖËÜ¤¬¤Ò¤é¤¯¡×¤ÇÆü´Ú¤ÎÊ¸²½¤ä¸ÀÍÕ¤Î°ã¤¤¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¤³¤È¤Ð¤ÇÊâ¤¯´Ú¹ñ¤Î¤¤¤Þ¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë