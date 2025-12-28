¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òº¹¤·¸þ¤±¤¿µ¿¤¤¡¡ÆÁÅç¸©²ÏÀîÀ¯ºö²Ý¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÃË¡Ê47¡Ë¤òÂáÊá¡¡²¼Ãå¤Ê¤É¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡ÖÀÅª»ÑÂÖÅù»£±ÆÌ¤¿ëÍÆµ¿¡×¤Ç¡¡¡Ú¹áÀî¡Û
¹â¾¾»ÔÆâ¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢½÷À¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òº¹¤·¸þ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÌ³°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©²ÏÀîÀ¯ºö²Ý¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¡¢ÆÁÅç¸©µÈÌîÀî»Ô¤ÎÃË¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¤¤Î¤¦¡Ê27Æü¡Ë¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢¹â¾¾»ÔÆâ¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ç¡¢¸åÊý¤«¤é½÷À¤Ë¶á¤Å¤¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò½÷À¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤Ëº¹¤·¸þ¤±¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÊÝ°Â°÷¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÃË¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢²¼Ãå¤Ê¤É¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃË¤ÏºòÌë¡¢ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±ÆÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃË¤Ï¡ÖÅð»£¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¾¦ÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¡¢2008Ç¯¤ËÆÁÅç¸©ÌÂÏÇ¹Ô°ÙËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢Ää¿¦12¤«·î¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£