RSK

¼Ì¿¿³ÈÂç

¹â¾¾»ÔÆâ¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢½÷À­¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òº¹¤·¸þ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÌ³°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©²ÏÀîÀ¯ºö²Ý¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¡¢ÆÁÅç¸©µÈÌîÀî»Ô¤ÎÃË¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¤­¤Î¤¦¡Ê27Æü¡Ë¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢¹â¾¾»ÔÆâ¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ç¡¢¸åÊý¤«¤é½÷À­¤Ë¶á¤Å¤­¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò½÷À­¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤Ëº¹¤·¸þ¤±¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£

¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÊÝ°Â°÷¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÃË¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢²¼Ãå¤Ê¤É¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃË¤ÏºòÌë¡¢À­Åª»ÑÂÖÅù»£±ÆÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃË¤Ï¡ÖÅð»£¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¾¦ÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃË¤Ï¡¢2008Ç¯¤ËÆÁÅç¸©ÌÂÏÇ¹Ô°ÙËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢Ää¿¦12¤«·î¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£