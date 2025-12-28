¡ÖÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¥¯¥½¤Ç¤¹¤Í¡×¨¡¨¡»¿ÈÝ¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤¿BANDAI SPIRITS¤Î¥È¥¬¤ê¤ª¤â¤Á¤ã¡Ø¥¦¥ó¥³¥¹¥ë¥Ç¥¤¥º¡Ù¤ÎÌò³ä
¡Ö¥×¥é¥â¤È¤Í¤ó¤É¤Ç¥¥ß¤À¤±¤Î¡È¤¦¤ó¤³¥¥ã¥é¡É¤òºî¤ê½Ð¤½¤¦¡ª¡×2025Ç¯¤ËBANDAI SPIRITS¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¦¥ó¥³¥¹¥ë¥Ç¥¤¥º¡×¤Ï¡¢ÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤È»¿ÈÝ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î´ë²è¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÇØ·Ê¤òÄÉ¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢È¯Çä¸å¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤È³«È¯¼Ô¡¦°ÂÉôË¤µ¤ó¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤ËÇ÷¤ë¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¦¤ó¤³¡×·¿¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤â¡ª¡¡¥¦¥ó¥³¥¹¥ë¥Ç¥¤¥º¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¡Ö¥¯¥½¥¥Ã¥È¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÄêÆâ
――È¯Çä¸å¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬º£¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿°Õ¸«¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°ÂÉô¡¡ÀµÄ¾¡¢È¿¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾¯¤·Í½ÁÛ¤È°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë³ä¹ç¤¬¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ç¡¢¤Í¤ó¤ÉÍ·¤Ó¤Î±äÄ¹Àþ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥¥Ã¥È¡¢¤È¤¤¤¦²¹ÅÙ´¶¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¸À¤¤Êý¤Ï¾¯¤·ÍðË½¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¯¥½¤¬¡ª¡×¤È¤«¡Ö¥¯¥½¥¥Ã¥È¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡¢¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤³¤³¤¬¥À¥á¤À¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢´ûÂ¸¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――ÀµÄ¾¡¢»ä¤âºÇ½é¤Ï¡Ö¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÇ§¼±¤Ï¡¢¤É¤¦À°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
°ÂÉô¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥¯¥ì¥¤¥â¥Ç¥ë¥¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¡¢ÀâÌÀÊ¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ã¿è¤Ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡¢¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤Í¤ó¤É¤È¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥¥Ã¥È¡¢¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Í¤ó¤É¤ÎÂÑµ×À¡×SNS¤ÇÎ®ÉÛ¤·¤¿¡È´Ö°ã¤Ã¤¿¡ÉÇ§¼±
――¤Í¤ó¤É¤Î´¥Áç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢SNS¤Ç¤âÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÂÉô¡¡¼ÒÆâ¤ä¸ýÆ¬¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¾Ú¥Çー¥¿¤¬½½Ê¬¤Ë¤½¤í¤¦¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖºÇÄã15¤«·î¤Ï¤â¤Á¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢15¤«·î°Ê¾å¤Î¸¡¾Ú¥Çー¥¿¤¬¤Þ¤À¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö15¤«·î¤Ç¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¤¹¤°»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Í¤ó¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¦¥ó¥³¥¹¥ë¥Ç¥¤¥º¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¤ó¤É¤Ï¡¢Ì¤³«Éõ¤Ç¤¢¤ì¤Ð15¤«·î°Ê¾å¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¤â¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¤¹¤°´¥Áç¤¹¤ë¡×¡Ö²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢°ì¿ÍÊâ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¡¢¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦È¿¾Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――Ì¤³«Éõ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Íý²ò¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÉô¡¡¤Ï¤¤¡£Ì¤³«Éõ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤ÏºÇÄã17¤«·î¡¢¹ØÆþ»þ¤ÈÆ±¤¸¾õÂÖ¤ÇÊÝ»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¸¡¾Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤È¡¢µÕ¤Ë²ÝÂê¤À¤È´¶¤¸¤¿ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡©
°ÂÉô¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Î¶¯¤µ¤ò¡¢²æ¡¹¤â¼«Ê¬¼«¿È¤â¸«¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¾ðÊóÈ¯¿®¤äÇä¤ê¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÃúÇ«¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£
¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¨¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÍè¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë6～8ºÐ¤Ë¡¢½½Ê¬¥êー¥Á¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤äYouTube¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿Æ¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ï·ë²ÌÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――³«È¯¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÆÃ¤Ë¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¿±þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
°ÂÉô¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¤Í¡£Í§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ä¡¢ÊÝ°é±à¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¿¨¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÂ¾¤Î¥¥Ã¥È¤È¤Ï°ã¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÂÎ¸³²ñ¤Ç¤â¡¢¤Û¤«¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ï¤ß¤ó¤ÊÌÛ¡¹¤È¿¿·õ¤Ëºî¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¤¦¤ó¤³¡×¤ÎÂÎ¸³²ñ¤À¤±¤Ï¡¢¥²¥é¥²¥é¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÏ·¿Å¹¤ÎÊý¤«¤é¤â¡¢¡Ö¥¥Ã¥È¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤â¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡Ö¥¯¥½¥¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
――¼ÒÆâ¤ÎÈ¿±þ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
°ÂÉô¡¡ÉáÃÊ¤Ï´ë²è¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤ÉôÌç¤Î¿Í¤ä¡¢ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÉ¸¯¤µ¤ó¡¢¥Ñー¥È¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤ÏÀäÂÐ¤¦¤ó¤ÁÇÉ¡×¡Ö»ä¤Ï¤¦¤ó¤³ÇÉ¡×¤È¤«¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´ë²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¡¢¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤´ë²è¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤â¤·Â³ÊÔ¤ò¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤³¤³¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
°ÂÉô¡¡¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£Ì¡²è¤Ç¤â¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÁÊµá¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¡Ê¥¦¥ó¥³¤¿¤Á¡Ë¤¬Æ°¤¤¤Æ¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢½½Ê¬¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö2¸Ä¡¢3¸ÄÊÂ¤Ù¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¡¢È¿¾Ê¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――È¯Çä¸å¤ÎÈ¿±þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥ó¥³¥¹¥ë¥Ç¥¤¥º¡×¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
°ÂÉô¡¡¥×¥é¥â¥Ç¥ë¹¥¤¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ò»Ò¤É¤â¤ËÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢·ë¶É¥¬¥ó¥À¥à¤òÍß¤·¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë¹½¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤ËÌÏ·¿Çä¤ê¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤¦¤ó¤³¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤³¤ìÇã¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÍ¥¬¥ó¥À¥à¤¬¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¸À¤Ã¤¿¤é¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¤¬1¿ÍÁý¤¨¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ã¤ÆÁªÂò»è¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²¿¤«¤·¤é1¤Ä¤ÏÁª¤Ö¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶²Îµ¤È¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤È¡¢¤¦¤ó¤³¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ì¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶²Îµ¤Ç¤â¥¬¥ó¥À¥à¤Ç¤âÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤ËÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤³¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥ó¥³¥¹¥ë¥Ç¥¤¥º¡×¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¤·¤¿¤é¡©
°ÂÉô¡¡Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡Ö¥¯¥½¥¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¤Í¡£È¾Ê¬¾éÃÌ¡¢È¾Ê¬ËÜµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤»¤ë¡£Ã¯¤«¤¬Ã¡¤¤¤Æ¤â¡¢¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¸À¤¨¤ë¥¥Ã¥È¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÁ°ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ú¡Ö¤¤¤«¤Ë´ÊÃ±¤Ë¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¡È¤¦¤ó¤³¡É¤òºî¤ì¤ë¤«¡Ä¡×¤Ê¤¼BANDAI SPIRITS¤Ï°Û¿§¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤Î¤«¡Û¡Ó
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¥é¥¤¥¿ー¿À»³