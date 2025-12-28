¡Ö¤¤¤«¤Ë´ÊÃ±¤Ë¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¡È¤¦¤ó¤³¡É¤òºî¤ì¤ë¤«¡Ä¡×¤Ê¤¼BANDAI SPIRITS¤Ï°Û¿§¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤Î¤«¡Ö¥¦¥ó¥³¥¹¥ë¥Ç¥¤¥º¡×ÃÂÀ¸¤ÎÎ¢Â¦¤ò³«È¯¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
BANDAI SPIRITS¤«¤é2025Ç¯7·î¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥¤¥â¥Ç¥ë¥¥Ã¥È¡Ø¥¦¥ó¥³¥¹¥ë¥Ç¥¤¥º¡Ù¥·¥êー¥º¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡È¤¦¤ó¤³¡É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¡¢¥×¥é¥Ñー¥Ä¡Ü»æ¤Í¤ó¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¤¦¤ó¤³¥¥ã¥é¡É¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤Î¾¦ÉÊ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤¦¤ó¤³¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¡¥¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý
È¯Çä¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¡Ä¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸·¤·¤¤À¼¤¬Èô¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î´ë²è¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Û¥Óー¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó ¥Û¥Óー¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥óÉô¤Î°ÂÉôË¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÈÀß·×»×ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë
¡Ö¤¦¤ó¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡×´ë²è¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿·Ð°Þ
1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î°ÂÉô¤µ¤ó¤Ï¡¢¹âÀì¤«¤éÂç³Ø±¡¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¡¢¹ñÎ©¤Çµ¡³£¹©³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤âºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ëÆ±À¤Âå¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤³¤È¡×¤è¤ê¤â¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Î¼ï¤Þ¤¡×¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£2017Ç¯¤ËBANDAI SPIRITS¤Î´ë²è¥Áー¥à¤ËÆþ¤ê¡¢SD¥¬¥ó¥À¥à¤òÃæ¿´¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È·ÏºîÉÊ¤ä¥Ç¥¸¥â¥ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ö¥¦¥ó¥³¥¹¥ë¥Ç¥¤¥º¡×¤òÈ¯°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
――¤Þ¤º¡¢¡Ö¥¦¥ó¥³¥¹¥ë¥Ç¥¤¥º¡×¤Ï¡¢¤¤¤Äº¢¡¢¤É¤ó¤ÊÎ®¤ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿´ë²è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÉôË¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢°ÂÉô¡Ë¡¡º£¤«¤é4Ç¯Á°¡¢2021Ç¯º¢¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖÆ°ÊªÊÑ·Á¡×´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÅÓÃæ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤â¤¦¿·´ë²è¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¤ÎÂçÀèÇÚ¤¬¡Ö¤â¤¦°ì²ó¤À¤±¡¢ÀäÂÐ¤Ë»Ò¤É¤â¤Ë»É¤µ¤ë¥â¥Áー¥Õ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤¹¤´¤¯¿¿·õ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢ÀµÄ¾ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡Ö¤¦¤ó¤³¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¦¤ó¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¡£¶²Îµ¤è¤ê¤â¡¢¾è¤êÊª¤è¤ê¤â¡¢Æ°Êª¤è¤ê¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¶¯¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤«¤é´ë²è¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¸½ºß¤ÏÂç¿Í¤ÎÈ¿±þ¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢´ë²èÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÁØ¤ò°ìÈÖ¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÉô¡¡ºÇ½é¤Ï¡¢6～8ºÐ¤ÎÆüËÜ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ë´°Á´¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¼ç´Ñ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢6～8ºÐ¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¶¤ÎÇ¯Îð¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«ー¥É¥²ー¥à¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥²ー¥à¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤«¤éÎ¥¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶È³¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÈÖ¼è¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Ç¯ÎðÁØ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤³°Å¸³«¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢³Æ¹ñ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬²Ã¤ï¤ê¤É¤¦¤·¤Æ¤â´ë²è¤Î¥È¥¬¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î6～8ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¡×¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤â´Õ¤ß¤Æ¡ÖÃË»ù¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦Ä´À°¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼´¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¡Ö¤¦¤ó¤³¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¨¡¨¡Íý¶þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ºÇ¶¯¤Î¥â¥Áー¥Õ
――¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¤¦¤ó¤³¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÁª¤ó¤À·è¤á¼ê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÉô¡¡ÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯Æó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ö¶ÈÉô¤È¤·¤Æ¤âÌÀ³Î¤Ê»ÈÌ¿¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÎÉô½ð¤·¤Æ¡Öºî¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Öºî¤ë°ÕÌ£¡×¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÇä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¤òºî¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤ÈÅê»ñ³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢º£¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÇä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡Öºî¤ë³Ú¤·¤ß¡×¤è¤ê¤â¡ÖÇä¤ë¤¿¤á¤Î¾¦ÉÊ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÇä¤ê¾ì¤ÇÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²¿¤³¤ì¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¾Ð¤¤¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¡¢¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡Ê¶²Îµ¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ë¡Ö¥×¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¡×¤Î´ë²è¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö¥¬¥ó¥×¥é¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¼ç¼´¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¶²Îµ¤â»É¤µ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´Á³°ã¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Íý¶þÈ´¤¤Ç³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ºî¤ê¤Ê¤¬¤é¥²¥é¥²¥é¾Ð¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¡¢ÍýµÍ¤á¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¦¤ó¤³¡×¤Ç¤·¤¿¡£
――¤³¤Î´ë²è¤òºÇ½é¤Ë½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢¼ÒÆâ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÀµÄ¾¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
°ÂÉô¡¡ÂÎ´¶¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢»¿À®¤¬3³ä¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤¬7³ä¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÌÀ³Î¤Ë¡Ö¥À¥á¡×¤ÈÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°Õ³°¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ç¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¼ã¼ê¤Ï»¿À®ÇÉ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¾åÁØÉô¤â¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢·üÇ°¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°ì¤Ä¤º¤ÄÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ç¤·¤¿¡£
――¤½¤Î¤È¤¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡Ö·üÇ°¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÉô¡¡¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤¦¤ó¤³¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÎÑÍýÌÌ¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¤Í¤ó¤É¡ÊÁÇºà¡Ë¤Î°ÂÁ´À¡£¤³¤³¤¬°ìÈÖ¸½¼ÂÅª¤Ç½ÅÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ó¤³ÉôÊ¬¤ò²¿¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¸½¾ì
――¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ö¥Û¥Óー¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Í¤ó¤É¤ò¡È¥á¥¤¥ó¡É¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
°ÂÉô¡¡»ö¶ÈÉô¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»æ¤Í¤ó¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¾»ö¶ÈÉô¤Ç¤Î¥¸¥ª¥é¥ÞÍÑ¤ÎÂç¿Í¸þ¤±ÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼ÒÆâ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ÏÁ°Îã¤¬¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
――ºà¼ÁÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë°ìÈÖ¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
°ÂÉô¡¡ºÇ½é¤«¤é¡¢¡Ö½À¤é¤«¤¤¤â¤Î¤Ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ñー¥Ä¤ò»É¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤¼«ÂÎ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤¦¤ó¤³ÉôÊ¬¤ò²¿¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Í¤ê¾Ã¤·¤ä¥¹¥é¥¤¥à¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç·ÚÎÌ»æ¤Í¤ó¤É¤¬°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¡¢¿¨¤ê¿´ÃÏ¡¢±ø¤ì¤Ë¤¯¤µ¡¢°ÂÁ´´ð½à¡ÊST¥Þー¥¯¡Ë¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¾ò·ï¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·Ú¤µ¤â½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¡£½Å¤¤¤È¼«½Å¤ÇÊø¤ì¤¿¤ê¡¢Â¤Ë¤á¤ê¹þ¤ó¤ÇÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£
¼«Ê¬¤â»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Çº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê·ÚÎÌ»æ¤Í¤ó¤É¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡£ÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬Äã¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´¥¤¤¤¿¸å¤Î¼Á´¶¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢Í·¤Ó¤ä¤¹¤µ¡¢¼ê¿¨¤ê¡¢°ÂÁ´À¡¢¼Á´¶¡£¤½¤ÎÁ´Éô¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤¬°ìÈÖ¤Î´èÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¡£
°ÂÉô¡¡Àß·×¤Î»ëÅÀ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤¤¤«¤Ë´ÊÃ±¤Ë¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¡È¤¦¤ó¤³¡É¤òºî¤ì¤ë¤«¡£¤½¤³¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
――¾¦ÉÊ²½¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Ç°ìÈÖÇº¤ó¤À¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤¿¤«¡£
°ÂÉô¡¡¡Ö¾¦ÉÊ²½¤½¤Î¤â¤Î¤¬NG¡×¤È¤¤¤¦ÊÉ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢°ìÈÖµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ó¤³¡×¤È¸Æ¤Ö¤«¡Ö¤¦¤ó¤Á¡×¤È¸Æ¤Ö¤«¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£·ë¶É¡¢Î¾Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤â¤È¤â¤È¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸°Æ·ï¡×¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤â¤â¤Ã¤ÈÙæ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯ÆÍ¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
――¼ÒÆâ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¹¶¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
°ÂÉô¡¡¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿1988Ç¯º¢¤Ë¡¢¡Ö¥²¥²¥ÜËâ½Ã¡×¤È¤¤¤¦¥·¥êー¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÛÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¤Ç¡¢¥¦¥ó¥³¥¹¥ë¥Ç¥¤¥º¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼ÒÆâ³°¤Ç¡Ö¥²¥²¥ÜËâ½Ã¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÌµÉ÷¤è¤ê¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡£
ÌÂ¤¤¤ÈÍý¶þ¡¢¤½¤·¤Æ³Ð¸ç¤ÎËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡È¤¦¤ó¤³¡É¤Ï¡¢Ìó37Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ÒÆâ¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡¢°Û¿§¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥ó¥³¥¹¥ë¥Ç¥¤¥º¡×¤¬À¤¤Ë½Ð¤¿¤¢¤È¡¢¤É¤ó¤Ê»¿ÈÝ¤¬±²´¬¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¼ê±þ¤¨¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¥é¥¤¥¿ー¿À»³