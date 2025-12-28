デビュー４５周年を迎えた歌手の松田聖子が、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に特別企画で出場することが２８日、同局から発表された。５年ぶり２５回目の出場で、１９８０年の初出場時に歌った「青い珊瑚礁」を披露する。

紅組はＭＩＳＩＡ、白組はＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが最終歌唱者を務めるが、聖子は紅組、白組の対戦後、番組の最後に最終歌唱者、“究極の大トリ”としてＮＨＫホールから紅白を締めくくる。なお、２０１８年（第６９回）の紅白には、サザンオールスターズがこの形式で出場している。

松田は「放送１００年という輝かしい節目、そして私自身のデビュー４５周年に、再び紅白のステージに立たせていただけることを、心から光栄に思います。披露させていただく『青い珊瑚礁』は、私にとって初出場時の大切な原点と言える曲です。皆様への感謝を込めて、精いっぱい歌いたいと思います。大みそかに皆様と笑顔でお会いできることを楽しみにしています」とコメント。「アイドル」という枠組みを超え、昭和・平成・令和の「時を超えた日本のポップスの象徴」としてステージに立ち、放送１００年の紅白歌合戦を締めくくる。

聖子は紅白に初出場から９年連続で出場し、その後、２０年まで計２４回出場。２１年は長女の女優・神田沙也加さん（享年３５）の急死に伴い、本番６日前に出場を辞退していた。