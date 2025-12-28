¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¡ÆÃÊÌÏÈ¤Ç¹ÈÇò½Ð¾ì¡ªÈÖÁÈ¥é¥¹¥È¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×ÈäÏª¡ÖÂçÀÚ¤Ê¸¶ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¶Ê¡×
¡¡NHK¤Ï28Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡ËÆÃÊÌ´ë²è¤Ë²Î¼ê¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2020Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¡£25²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ÎÂÐÀï¸å¤ÎÈÖÁÈºÇ¸å¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢½é½Ð¾ì¤·¤¿1980Ç¯¤Ë²Î¾§¤·¤¿¡¢¿Íµ¤¶Ê¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤ÀáÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡ØÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡Ù¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é½Ð¾ì»þ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¸¶ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³¢Æü¤Ë³§ÍÍ¤È¾Ð´é¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î¡Ö»þ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¾¾ÅÄ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´üÂÔ¤À¡£
¡¡10·î14Æü¤Ë»Ê²ñ¤ò½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢Æ±¶É¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î4¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×