¥í¥Ð¡¼¥ÈÇÏ¾ì¡¢75±ß¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥ë¥ó¥×¥ë¥óÃãÏÒ¾ø¤·¡×¡¡È¿Â§µé¤Î¿©´¶¤ËÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¤ÎÇÏ¾ìÍµÇ·¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö75±ß¤Ç¤³¤Î¿©´¶¤ÏÈ¿Â§µé¡ª¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Çºî¤ë¼ºÇÔÃÎ¤é¤º¤Î¡Ö¥×¥ë¥ó¥×¥ë¥óÃãÏÒ¾ø¤·¡×¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÈ¿Â§µé¤Î¿©´¶¡ª75±ß¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥ë¥ó¥×¥ë¥óÃãÏÒ¾ø¤·¡×
¡¡³µÍ×Íó¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤Ï°ì¿ÍÁ°Ìó75±ß¡ª¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾ø¤»¤Á¤ã¤¦¡ÖÃãÏÒ¾ø¤·¡×¤Ç¤¹¡£¼ê´Ö¤Ê¹©Äø¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¼ºÇÔÃÎ¤é¤º¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¡£
¡¡Ìó20Ê¬¤Ç´°À®¤·¡¢Æñ°×ÅÙ¤âÄã¤á¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ëºî¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö´ÊÃ±ÃãÏÒ¾ø¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤ªÀµ·î¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÈ¿Â§µé¤Î¿©´¶¡ª75±ß¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥ë¥ó¥×¥ë¥óÃãÏÒ¾ø¤·¡×
¡¡³µÍ×Íó¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤Ï°ì¿ÍÁ°Ìó75±ß¡ª¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾ø¤»¤Á¤ã¤¦¡ÖÃãÏÒ¾ø¤·¡×¤Ç¤¹¡£¼ê´Ö¤Ê¹©Äø¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¼ºÇÔÃÎ¤é¤º¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¡£
¡¡Ìó20Ê¬¤Ç´°À®¤·¡¢Æñ°×ÅÙ¤âÄã¤á¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ëºî¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö´ÊÃ±ÃãÏÒ¾ø¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤ªÀµ·î¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£