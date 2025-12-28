¡ÖAINOKI ¡ß soel¡×½é¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡¢¥í¡¼¥ë¥ª¥óÈþÍÆ±Õ¤¬ÈÎÇä³«»Ï¡ª¡¡¸ÂÄê¥³¥é¥ÜPOPUP¤âÉ½»²Æ»¤Ç³«ºÅ
²½¾ÑÉÊÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥¸¥ã¥×¥í¤¬Å¸³«¤¹¤ë¹ñ»º¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAINOKI (¥¢¥¤¥Î¥)¡×¤Ï2026Ç¯1·î19Æü¡¢¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ösoel¡×¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡¢¥í¡¼¥ë¥ª¥óÈþÍÆ±Õ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£É½»²Æ»¤Ë¤Æ¡¢¸ÂÄê¥³¥é¥ÜPOPUP¤â³«ºÅ
¡ÖAINOKI¡×¤Ï¡¢Æ·¤¬Èþ¤·¤¯±Ç¤¨¤ëÈ©¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£ÉÒ´¶È©¤Î¿Í¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Å·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬90¡ó°Ê¾å¡¢¥Õ¥ê¡¼½èÊý¤Ê¤É¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÈ¼«¤Î´ð½à¤òÀß¤±¼«Á³¤äÆ°Êª¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¡ÖAINOKI ¡ß soel¡×½é¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡¢¥í¡¼¥ë¥ª¥óÈþÍÆ±Õ¤¬AINOKI¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£È¯Çä¤òµÇ°¤·2026Ç¯1·î16Æü¡¦17Æü¡¢¸ÂÄê¥³¥é¥ÜPOPUP¤òÉ½»²Æ»¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ§
¡þ»ÈÍÑÊýË¡
¡þÀ®Ê¬
¢£¸ÂÄê¥³¥é¥ÜPOPUP³«ºÅ¡ª
¡þ¡ÖAINOKI¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ö2 ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤ÆNPOË¡¿Í¥Ù¥¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ó¡¼¥¬¥óÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ( https://vegeproject.org/certificate/ )
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜÉÊ¼Á¤Î¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ø¤ÎÁÛ¤¤ ¡ÈAI¡É¤Ï eye¤ÈI¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç°¦¡ÊAI¡Ë¡¢ ¡ÈKI¡É ¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎÌÚ¡ÊKI¡Ë¡¢µ¤»ý¤Á¡ÊKIMOCHI¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡£
ÌÜ¸µ¤«¤é°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¡¢Èþ¤·¤¯µ±¤¯¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë