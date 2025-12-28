¡Ú£Ò£Å£É£Ô¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê¡Û¥é¥ó¥¥ó¥° (12·î26Æü¸½ºß)
¡üº£½µ¤Î£Ò£Å£É£Ô¹âÍø²ó¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È45¡Û
½ç°Ì¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íø²ó¤ê12/26½ªÃÍ¡¡ ·è»»´ü
¡¡1¡¡¡¡<3309>¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹£Ò¡¡¡¡¡¡7.61¡¡ 88,900¡¡¡¡26/04
¡¡2¡¡¡¡<8963>¡¡£É£Î£Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6.52¡¡ 65,700¡¡¡¡25/12
¡¡3¡¡¡¡<3472>¡¡¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¸£Ò¡¡¡¡¡¡6.44¡¡ 76,300¡¡¡¡25/11
¡¡4¡¡¡¡<3459>¡¡¥µ¥à¥Æ¥££Ò¡¡¡¡¡¡¡¡6.04¡¡115,800¡¡¡¡26/01
¡¡5¡¡¡¡<3463>¡¡¤¤¤Á¤´¥Û¥Æ¥ë¡¡¡¡¡¡5.96¡¡127,500¡¡¡¡26/01
¡¡6¡¡¡¡<2989>¡¡Åì³¤Æ»¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.76¡¡114,900¡¡¡¡26/01
¡¡7¡¡¡¡<3492>¡¡¥ß¥éー¥¹£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡5.75¡¡ 93,900¡¡¡¡26/02
¡¡8¡¡¡¡<3468>¡¡¥¹¥¿ー¥¢¥¸¥¢¡¡¡¡¡¡5.63¡¡ 62,000¡¡¡¡26/01
¡¡9¡¡¡¡<8985>¡¡¥Û¥Æ¥ë¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.60¡¡ 86,200¡¡¡¡25/12
¡¡10¡¡ <3249>¡¡»º¶È¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡¡¡¡¡5.56¡¡155,000¡¡¡¡26/01
¡¡11¡¡ <3455>¡¡¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢£Í¡¡¡¡¡¡5.54¡¡117,300¡¡¡¡26/01
¡¡12¡¡ <3470>¡¡¥Þ¥ê¥â¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.47¡¡111,900¡¡¡¡25/12
¡¡13¡¡ <2971>¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Ê£Ð¡¡¡¡¡¡5.43¡¡129,300¡¡¡¡26/01
¡¡14¡¡ <3488>¡¡¥»¥ó¥È¥é¥ë£Ò¡¡¡¡¡¡5.43¡¡116,800¡¡¡¡26/02
¡¡15¡¡ <2972>¡¡¥µ¥ó¥±¥¤£Ò£Å¡¡¡¡¡¡5.33¡¡104,000¡¡¡¡26/02
¡¡16¡¡ <3451>¡¡¥Èー¥»¥¤£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡5.23¡¡145,200¡¡¡¡26/04
¡¡17¡¡ <3471>¡¡»°°æÉÔ¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡5.23¡¡123,100¡¡¡¡26/01
¡¡18¡¡ <8958>¡¡¥°¥í¥Ð¥ï¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡5.19¡¡138,200¡¡¡¡26/03
¡¡19¡¡ <3476>¡¡£Ò¤ß¤é¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5.14¡¡ 50,600¡¡¡¡26/04
¡¡20¡¡ <8966>¡¡Ê¿ÏÂÉÔ¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.02¡¡157,400¡¡¡¡25/11
¡¡21¡¡ <3290>¡¡£Ï£î£å¥êー¥È¡¡¡¡¡¡4.95¡¡ 91,200¡¡¡¡26/02
¡¡22¡¡ <3292>¡¡¥¤¥ª¥ó¥êー¥È¡¡¡¡¡¡4.95¡¡137,500¡¡¡¡26/01
¡¡23¡¡ <3287>¡¡À±Ìî£Ò¥êー¥È¡¡¡¡¡¡4.94¡¡263,200¡¡¡¡26/04
¡¡24¡¡ <2979>¡¡¥½¥·¥éÊªÎ®¡¡¡¡¡¡¡¡4.81¡¡126,300¡¡¡¡25/11
¡¡25¡¡ <3296>¡¡ÆüËÜ¥êー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡4.77¡¡101,600¡¡¡¡25/12
¡¡26¡¡ <8953>¡¡ÅÔ»Ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡¡¡¡¡4.75¡¡124,200¡¡¡¡26/02
¡¡27¡¡ <8984>¡¡¥Ï¥¦¥¹¥êー¥È¡¡¡¡¡¡4.75¡¡143,300¡¡¡¡26/02
¡¡28¡¡ <8972>¡¡£Ë£Ä£ØÉÔÆ°»º¡¡¡¡¡¡4.72¡¡176,700¡¡¡¡26/04
¡¡29¡¡ <8975>¡¡¤¤¤Á¤´¥ª¥Õ¥£¡¡¡¡¡¡4.68¡¡ 97,100¡¡¡¡26/04
¡¡30¡¡ <8964>¡¡¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡¡¡¡¡4.63¡¡ 95,100¡¡¡¡25/12
¡¡31¡¡ <8979>¡¡¥¹¥¿ー¥Ä¥×¥í¡¡¡¡¡¡4.60¡¡202,300¡¡¡¡26/04
¡¡32¡¡ <8961>¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È£Ò¡¡¡¡¡¡4.55¡¡ 78,700¡¡¡¡26/02
¡¡33¡¡ <8986>¡¡ÂçÏÂ¾Ú·ô¥ê¥Ó¡¡¡¡¡¡4.55¡¡114,200¡¡¡¡26/03
¡¡34¡¡ <3295>¡¡£È£Õ£Ì£É£Ã£Ò¡¡¡¡¡¡4.49¡¡178,200¡¡¡¡26/02
¡¡35¡¡ <3281>¡¡£Ç£Ì£Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.48¡¡149,100¡¡¡¡26/02
¡¡36¡¡ <8956>¡¡£Î£Ô£ÔÅÔ»Ô£Ò¡¡¡¡¡¡4.48¡¡140,100¡¡¡¡26/04
¡¡37¡¡ <3466>¡¡¥é¥µー¥ë¥í¥¸¡¡¡¡¡¡4.46¡¡159,200¡¡¡¡26/02
¡¡38¡¡ <8954>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£Æ¡¡¡¡¡¡4.46¡¡106,800¡¡¡¡26/02
¡¡39¡¡ <8960>¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¡¡¡¡¡4.45¡¡184,300¡¡¡¡25/11
¡¡40¡¡ <8967>¡¡ÆüËÜ¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.41¡¡104,200¡¡¡¡26/01
¡¡41¡¡ <3487>¡¡£Ã£Ò£Å¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡4.40¡¡173,400¡¡¡¡25/12
¡¡42¡¡ <3279>¡¡£Á£Ð£É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.24¡¡141,600¡¡¡¡25/11
¡¡43¡¡ <3481>¡¡É©ÃÏ½êÊªÎ®£Ò¡¡¡¡¡¡4.24¡¡133,600¡¡¡¡26/02
¡¡44¡¡ <8968>¡¡Ê¡²¬¥êー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡4.22¡¡189,700¡¡¡¡26/02
¡¡45¡¡ <3462>¡¡ÌîÂ¼¥Þ¥¹¥¿ー¡¡¡¡¡¡4.21¡¡172,000¡¡¡¡26/02
