¥éー¥á¥ó¤ËÄÒÊª!? ¼¯»ùÅç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½¤ËÇ÷¤ë¡¡¡ØÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¤ä¤á¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¥éー¥á¥óÅ¹¤Î³ëÆ£¡¡¼ã¼ÔÎ¥¤ì¡¦Êª²Á¹â¤ÇÍÉ¤ì¤ëÅÁÅý
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¼Â¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¸«¤ë¤È¤á¤º¤é¤·¤¤¡¢¼¯»ùÅç¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ëÄÒÊª¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡©¸©³°¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤Ê¸²½
¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿ÆÚ¹ü¥¹ー¥×¤Ë¡Ä¡£¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÃæÂÀÌÍ¡£¤µ¤é¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌîºÚ¤È¥Á¥ãー¥·¥åー¡£´¨¤¤Åß¤ËÎø¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬Ç®¡¹¤Î¼¯»ùÅç¥éー¥á¥ó¡ª¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡È¥À¥¤¥³¥ó¤ÎÄÒÊª¡É¤Ç¤¹¡£
³¹¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡£
¡Ê¼¯»ùÅç¸©Ì±¡Ë
¡Ö½Ð¤¿¤é¿©¤Ù¤ë¡£¡ÊQ¼¯»ùÅç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê¼¯»ùÅç¸©Ì±¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¤Þ¤¹¡ª¤ª¤¤¤·¤¤¡¢Å¹¤´¤È¤ÎÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¡ÊÂçÊ¬¸©¤«¤é¡Ë
¡ÖÆÃ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¡×
¸©³°¤Î¿Í¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Å¹¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´ù¤Î¾å¤Ë¤ÏÍÆ´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¥À¥¤¥³¥ó¤ÎÄÒÊª¤¬――¡£¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Î¶á¤¯¤Ç60Ç¯Â³¤¯Ï·ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÀÊ¤ËÃå¤¯¤Ê¤ê²¹¤«¤¤¤ªÃã¤È°ì½ï¤Ë――¡£¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤ä――¡£»®¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿ÄÒÊª¤¬¡¢¥éー¥á¥ó¤ÎÄó¶¡¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ëÅ¹¤â――¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï°ã¤¨¤É¡¢ÄÒÊª¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹¤Ï¤ä¤Ï¤êÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÁÏ¶È24Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¢¥¤¥éー¥á¥ó¡×¡£¾¯¤·´Å¤á¤ÎÍ¥¤·¤¤Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¤ª¤¤¤É¤ó¥éー¥á¥ó¡×¤¬´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£ÄÒÊª¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦µÒ¤Ï¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö´Å¤¯¤Æ¡¢º«ÉÛ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÅ¹¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÄÒÊª¡×
¡ÊÃË¤Î»Ò¡Ë
¡Ö¡ÊÉã¤¬¡Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¡×
¥éー¥á¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÄÒÊª¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡£
¡Ê´Ý¥¿¥«¡¦µ×Î±ÃÎ¹¸ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¡Ö¤ª¤¤¤É¤ó¥éー¥á¥ó¡×¤ÎÌ£¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÇö¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤â¹ç¤¦¡£¥éー¥á¥ó¤ÎÅÓÃæ¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¼ÙËâ¤â¤·¤Ê¤¤ÄÒÊª¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
¥éー¥á¥ó¤ÎÌ£¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤Ì£ÉÕ¤±¤ÎÄÒÊª¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¹©¾ì¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÒÊª¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»ÔÃ«»³¹Á¤Ë¤¢¤ë¶âÇ·ÇþÀ½ÌÍ½ê¤Î°ì³Ñ¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µ¤Ë2²ó¡¢3ÆüÊ¬¤ÎÄÒÊª¤ò»Å¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¼êºî¶È¤ÇÈé¤ò¤à¤¡¢¥À¥¤¥³¥ó¤òÂç¤¤á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é10Ê¬¤Û¤É¾ÃÆÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥é¥¤¥µー¤Ë¤«¤±¤Æ±ö¤ä½Ð½Á¡¢°ìÌ£Åâ¿É»Ò¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿Ä´Ì£±Õ¤Ø¡£ºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»»º¤Îº«ÉÛ¤òÆþ¤ì¤ÆÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢3Æü¤Û¤ÉÄÒ¤±¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê´Ý¥¿¥«¡¦µ×Î±ÃÎ¹¸ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡ÖÄÒÊª¤¬¤ª¤¤¤·¤¤Å¹¤Ï¡¢¥éー¥á¥ó¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£ÄÒÊª¤À¤±¤Ï¼ê¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¡×
¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤Ï¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Å¹¤â¡£¼¯»ùÅç»Ô»³²¼Ä®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤éー¤á¤ó¿©Æ² ¸µÅÍ¹¥¸®¡×¡£ÆÚ¹ü¤È·Ü¥¬¥é¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¼¯»ùÅç¥éー¥á¥ó¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
Å¹¼ç¤ÎÁ°ÅÄ ¿¿¹¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥éー¥á¥ó¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ç¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤éー¤á¤ó¿©Æ²¸µÅÍ¹¥¸®¡¦Á°ÅÄ¿¿¹¨Å¹¼ç¡Ë
¡ÖÅ¹¤Î¸ÄÀ¡£ÄÒÊª¤«¤é¤â¸ÄÀ¤¬½Ð¤ë¡£ÄÒÊª¤Ç¤ª¶â¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
°ìÊý¡¢¤³¤ó¤ÊÅ¹¤â――¡£¼¯»ùÅç»ÔÃæ±ûÄ®¤Î¡Ö¸ÞÏº²È¡×¤Ç¤Ï¼ÒÄ¹¤ÎÊì¡¦Àé²ì»Ò¤µ¤ó¤¬2Å¹ÊÞÊ¬¤òËèÆü¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ê¸ÞÏº²È¡¦ÃÝÅÄ·ò²ðÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡ÖÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤éÄÒÊª¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Êì¤¬ËèÆüºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ü¤·¤¤ºî¤êÊý¤ÏËÍ¤â¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¢£ÄÒÊª¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¡©Å¹¼ç¤¿¤Á¤Î»×¤¤
¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡¢ÄÒÊª¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥¨¥ô¥ê¥¤¤ÏÆüËÜ¤ÎÄÒÊª¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤òË¬¤Í¤Æ»Ø½É»Ô¤Ø¡£Ãæ±àµ×ÂÀÏº¾¦Å¹¤ÎÃæ±à ²í¼£ ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢Á´ÆüËÜÄÒÊª¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃæ±àµ×ÂÀÏº¾¦Å¹¡¦Ãæ±à²í¼£¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¥éー¥á¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¡¢È÷¤¨ÉÕ¤±¤ÎÄÒÊª¤ò¿©¤Ù¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ªÃã¤ò°ìÇÕ½Ð¤¹¼¯»ùÅç¤Î½¬´·¡¢¡ÖÃã¤¤¤Ã¤Ú¡×¤ÎÀº¿À¤¬¥éー¥á¥óÅ¹¤Ç¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢ÄÒÊª¤ò½Ð¤¹½¬´·¤Ï¡¢¸©Æâ½é¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¡Ö¤Î¤Ü¤ë²°¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê»°Ê¿¥éー¥á¥ó¡¦°ìµÜ¸÷É×Å¹¼ç¡Ë
¡Ö¤Î¤Ü¤ë²°¤È¤¤¤¦¥éー¥á¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ÇÄÒÊª¤È¤ª°ò¤ä¼¯»ùÅç¤Î¶¿ÅÚ²Û»Ò¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡×
¸½ºß¤Ï¡¢ÊÄÅ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥ªー¥Êー¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤âË¬¤ì¤¿µÒ¤Î°ßÂÞ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¥À¥¤¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿ÄÒÊª¤òÄó¶¡¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥³¥ó¤ÎÄÒÊª¡£¶áÇ¯¤ÏÊÑ²½¤â――¡£
¼¯»ùÅç»Ô¾È¹ñÄ®¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¡¢»°Ê¿¥éー¥á¥ó¤Ç¤Ï¡£
¡Ê»°Ê¿¥éー¥á¥ó¡¦°ìµÜ¸÷É×Å¹¼ç¡Ë
¡Ö½Ð¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×
10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÄÒÊª¤ÎÄó¶¡¤ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»°Ê¿¥éー¥á¥ó¡¦°ìµÜ¸÷É×Å¹¼ç¡Ë
¡ÖÇ¯ÇÛ¤Î¿Í¤ÏÎÉ¤¯¿©¤Ù¤ë¤¬¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ï¼ê¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢1²ó½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ÏÆóÅÙ¤È½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤è¤½¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¿Ë¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¼ã¼Ô¤ÎÄÒÊª¤Ð¤Ê¤ì¤¬¿Ê¤ß¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤â»Ä¤¹µÒ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÅ¹¤¬ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÄÒÊª¡£Êª²Á¹â¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºßÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤â¸·¤·¤¤¾õÂÖ¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤éー¤á¤ó¿©Æ²¸µÅÍ¹¥¸®¡¦Á°ÅÄ¿¿¹¨Å¹¼ç¡Ë
¡ÖÀµÄ¾¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¤ä¤á¤¿¤¤¡£¥éー¥á¥ó¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥éー¥á¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÄÒÊª¤ò¼¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÄÒÊª¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï――¡£
¡Ê¤éー¤á¤ó¿©Æ²¸µÅÍ¹¥¸®¡¦Á°ÅÄ¿¿¹¨Å¹¼ç¡Ë
¡Ö¼¯»ùÅç¥éー¥á¥ó¤À¤«¤é¡£¼¯»ùÅç¥éー¥á¥ó¤ÈÄÒÊª¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¤Î¥éー¥á¥óÊ¸²½¡×
¡Ê¸ÞÏº²È¡¦ÃÝÅÄ·ò²ðÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥éー¥á¥óÅ¹¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¥éー¥á¥ó¤Î¡ÈÊ¸²½¡É¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
