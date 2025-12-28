ÀÐÇËÁ°¼óÁê¤¬ºÆ¤Ó¡ÖÆüËÜ¤Î³ËÊÝÍ¡×È¯¸À¤òÈãÈ½
ÆüËÜ¤ÎÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤Ï26ÆüÌë¡¢¼óÁê´±Å¡¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Á°¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ï³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¡×¤È¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤òºÆÅÙÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁ°¼óÁê¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Î¸¶»ÒÇúÃÆ¤ÎÈïÇú¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ï³Ë³È»¶¤ÎÁË»ß¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÎ©¾ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¼óÁê´±Å¡¤Ç³Ë·³½Ì¤ä³ËÉÔ³È»¶¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ëÈø¾åÄêÀµ¼óÁêÊäº´´±¤Ï18Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òµ¼ÔÃÄ¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏµÄÏÀ¤ÈÈãÈ½¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÐÇËÁ°¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·ÆüËÜ¤¬³ËÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤¹¤ì¤Ð¡¢NPT¡Ê³Ë³È»¶ËÉ»ß¾òÌó¡Ë¤äIAEA¡Ê¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö²¿¤è¤ê¤âÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¸¶»ÒÎÏÀ¯ºö¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢³ËÊ¼´ïÊÝÍ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö·è¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë