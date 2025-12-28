¾¾Â¼º»Í§Íý¡¢TBS¤È¥Æ¥ìÅì¤Î¡ÈÊóÆ»À¸ÈÖÁÈ¡É¥Ï¥·¥´¡ÖÊì¤Ë¤Ê¤ë1¿Í¤È¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î¡È¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¡É¤³¤È¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ê33¡Ë¤¬28Æü¡¢TBS¤ÎÊóÆ»ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü2025¡×¤È¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡ÖWBS3»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¡×¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡ÈÀ¸ÊüÁ÷¤Î¤Ï¤·¤´¡É¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¬¤»¥ª¡¼¥éÁ´³«¡ª¡ÈÀèÇÚ¥Þ¥Þ¡É¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¾¾Â¼º»Í§Íý
¡¡ÅöÆü¤Ï¤Þ¤º¡¢TBS¤Î¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü2025¡×¤¬¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×½ªÎ»¸å¤Î¸áÁ°9»þ54Ê¬¤«¤é6»þ´ÖÈ¾¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖN¥¹¥¿¡×¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤Î°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê41¡Ë¡¢½Ð¿åËã°á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê41¡Ë¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×»Ê²ñ¤ÎÁ·¾ìµ®»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ê50¡Ë¤¬MC¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¤äÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍýÃÂÀ¸¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ê¤É¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Î¼Ò²ñ¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¼ÏÂ100Ç¯»Ë¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£·î3Æü¤Ë·ëº§¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡È¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¡É¡£23Ç¯¤Ë¤âÆ±ÆÃÈÖ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Öº£²ó¤ÏÊì¤Ë¤Ê¤ë1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¤É¤¦·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢TBS¤¬¸á¸å4»þÈ¾¤Ë½ªÎ»¤·¡¢Ìë¤Î10»þ10Ê¬¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¡ÖWBS3»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¡×¤ËÎ×¤à¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó·ÐºÑ¡È¸µµ¤¤Ê¸½¾ì¡É¸«¤Ë¹Ô¤¯¡ªSP¡×¡£¥³¥Á¥é¤ÏWBS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÈÃ¯¤Ë¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ç2025Ç¯¤Î·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÏÃÂê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Íè¤ë¤Ù¤2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÈ÷¤¨¤ë·ÐºÑÆÃÈÖ¤À¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢1Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ØÊóÆ»¤ÎÆü¡Ù¤Ç¤Ï¾¼ÏÂ100Ç¯¤Î¡¢²áµî¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤ò¤´Í÷Äº¤¡¢WBS¤Ç¤Ï»ä¼«¿È¤â¥í¥±¤ËÄ©Àï¤·¡¢ºÇ¿·¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¿¨¤ì¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ªÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë1Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¾¾Â¼¤ÏÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
