¡¡Î¦¾å¡¦¶¥Êâ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸ÞÎØÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿ÆâÅÄÎ´¹¬¡Ê¤¦¤Á¤À¡¦¤¿¤«¤æ¤­¡Ë»á¤¬£²£¶Æü¡¢»àµî¤·¤¿¡£

¡¡£¸£°ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£»à°ø¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤êÈó¸øÉ½¡££²£¸Æü¤ËÄÌÌë¡¢£²£¹Æü¤Ë¹ðÊÌ¼°¤ò³«¤¯¡£

¡¡ÆâÅÄ»á¤ÏÀÐÀî¸©¤ÇÄ¹Ç¯¶¥Êâ»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤ê¡¢£²£°£±£¶Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØÃË»Ò£µ£°¥­¥íÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹Ó°æ¹­Ãè¤µ¤ó¤ä¡¢£±£¹Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢£µ£°¥­¥íÇÆ¼Ô¤ÎÎëÌÚÍº²ð¤µ¤ó¤é¤ò°éÀ®¡££±£·Ç¯¤«¤é¤Ï°¦ÃÎÀ½¹Ý¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ£²£°¥­¥íÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç£±£¹¡¢£²£²Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿À¤³¦µ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î»³À¾ÍøÏÂ¤é¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£