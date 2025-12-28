¡Ú¹ÈÇò¡Û¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½Ð±é·èÄê¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤òÈäÏª¡Ú½Ð¾ìÎò¡¦²Î¾§¶Ê°ìÍ÷¡Û
¡¡²Î¼ê¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7:20¡Á11:45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡¢º£²ó¤Ç25²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£Âè71²ó¡Ê2020Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£³Ú¶Ê¤Ï¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¡¢¾¾ÅÄ¤¬½é½Ð¾ì¤·¤¿1980Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç²Î¾§¤·¤¿¶Ê¤ò²Î¤¦¡£º£²ó¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ÎÂÐÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î¡Ö»þ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¾¾ÅÄ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤ÀáÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡ØÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡Ù¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é½Ð¾ì»þ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¸¶ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ë³§ÍÍ¤È¾Ð´é¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ìÎò
71²ó/2020¡¡ÎÜÍþ¿§¤ÎÃÏµå 2020
70²ó/2019¡¡Seiko Best Single Medley
69²ó/2018¡¡SEIKO DREAM MEDLEY 2018
68²ó/2017¡¡¿·¤·¤¤ÌÀÆü
67²ó/2016¡¡é¬é¯¤Î¤è¤¦¤Ëºé¤¤¤Æ ºù¤Î¤è¤¦¤Ë»¶¤Ã¤Æ
66²ó/2015¡¡ÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼
65²ó/2014¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ë°©¤¤¤¿¤¯¤Æ¡ÁMissing You¡Á
64²ó/2013¡¡New Year¡Çs Eve Special Love Song Medley 2013
62²ó/2011¡¡¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦
52²ó/2001¡¡ÎÜÍþ¿§¤ÎÃÏµå2001
51²ó/2000¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ë°©¤¤¤¿¤¯¤Æ¡ÁMissing You¡Á
50²ó/1999¡¡SWEET MEMORIES
47²ó/1996¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ë°©¤¤¤¿¤¯¤Æ¡ÁMissing You¡Á
46²ó/1995¡¡¥Ò¥Ã¥È¡¦¥á¥É¥ì¡¼
45²ó/1994¡¡µ±¤¤¤¿µ¨Àá¤ØÎ¹Î©¤È¤¦
39²ó/1988¡¡Marrakech¡Á¥Þ¥é¥±¥Ã¥·¥å¡Á
38²ó/1987¡¡Strawberry Time
37²ó/1986¡¡ÎÜÍþ¡Ê¤ë¤ê¡Ë¿§¤ÎÃÏµå
36²ó/1985¡¡Å·»È¤Î¥¦¥£¥ó¥¯
35²ó/1984¡¡Rock'n Rouge
34²ó/1983¡¡¥¬¥é¥¹¤ÎÎÓ¸é
33²ó/1982¡¡Ìî¤Ð¤é¤Î¥¨¥Á¥å¡¼¥É
32²ó/1981¡¡²Æ¤ÎÈâ
31²ó/1980¡¡ÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£³Ú¶Ê¤Ï¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¡¢¾¾ÅÄ¤¬½é½Ð¾ì¤·¤¿1980Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç²Î¾§¤·¤¿¶Ê¤ò²Î¤¦¡£º£²ó¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ÎÂÐÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î¡Ö»þ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¾¾ÅÄ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ìÎò
71²ó/2020¡¡ÎÜÍþ¿§¤ÎÃÏµå 2020
70²ó/2019¡¡Seiko Best Single Medley
69²ó/2018¡¡SEIKO DREAM MEDLEY 2018
68²ó/2017¡¡¿·¤·¤¤ÌÀÆü
67²ó/2016¡¡é¬é¯¤Î¤è¤¦¤Ëºé¤¤¤Æ ºù¤Î¤è¤¦¤Ë»¶¤Ã¤Æ
66²ó/2015¡¡ÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼
65²ó/2014¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ë°©¤¤¤¿¤¯¤Æ¡ÁMissing You¡Á
64²ó/2013¡¡New Year¡Çs Eve Special Love Song Medley 2013
62²ó/2011¡¡¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦
52²ó/2001¡¡ÎÜÍþ¿§¤ÎÃÏµå2001
51²ó/2000¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ë°©¤¤¤¿¤¯¤Æ¡ÁMissing You¡Á
50²ó/1999¡¡SWEET MEMORIES
47²ó/1996¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ë°©¤¤¤¿¤¯¤Æ¡ÁMissing You¡Á
46²ó/1995¡¡¥Ò¥Ã¥È¡¦¥á¥É¥ì¡¼
45²ó/1994¡¡µ±¤¤¤¿µ¨Àá¤ØÎ¹Î©¤È¤¦
39²ó/1988¡¡Marrakech¡Á¥Þ¥é¥±¥Ã¥·¥å¡Á
38²ó/1987¡¡Strawberry Time
37²ó/1986¡¡ÎÜÍþ¡Ê¤ë¤ê¡Ë¿§¤ÎÃÏµå
36²ó/1985¡¡Å·»È¤Î¥¦¥£¥ó¥¯
35²ó/1984¡¡Rock'n Rouge
34²ó/1983¡¡¥¬¥é¥¹¤ÎÎÓ¸é
33²ó/1982¡¡Ìî¤Ð¤é¤Î¥¨¥Á¥å¡¼¥É
32²ó/1981¡¡²Æ¤ÎÈâ
31²ó/1980¡¡ÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì