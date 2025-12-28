¥Ê¥¤¥Õ¤«¤é¼ê²ó¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬À¸¤¨¤Æ¤ë¡£¤³¤Î¡ÖÁ´ÉôÆþ¤ê¡×´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤
IPX6ËÉ¿å¡¢5Cr15MoV¹Ý¥Ö¥ì¡¼¥É¡¢¥Ñ¥ë¥¹Ãå²Ð¡¢¼ê²ó¤·È¯ÅÅ¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Îµ¡Ç½¤ò1ËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Àß·×¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¹¥¤¤Ê¤é¤º¤È¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡© ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¶ÛµÞ»þ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖVAK6¡×¡£
½ÅÎÌ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç·×»»¤µ¤ì¤¿åÌÌ©¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤«¤é¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÆ»¶ñ°Ê¾å¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÀ¤ë¤¤
¤Þ¤º¤Ï´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥Õ¡×¤È¡Ö¥é¥¤¥È¡×¤ÎÀÇ½¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹¤Ï82mm¡£ÁÇºà¤Ë¤Ï5Cr15MoV¹Ý¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Å¤µ¤È¸¦¤®¤ä¤¹¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¿Å¤òºï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆÏ¤¤¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò³«Éõ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤â¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»È¤¨¤ëÀÚ¤ìÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Èµ¡Ç½¤â¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é±ó¤¯¤Þ¤Ç¾È¤é¤»¤ë¹â½ÐÎÏLED¤òÅëºÜ¡£Ìë¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ä¡¢°Å¤¤ÁÒ¸Ë¤Ç¥â¥Î¤òÃµ¤¹¤È¤¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤·¤â¡×¤ÎÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤¹¥®¥ß¥Ã¥¯
¸Ä¿ÍÅª¤Ë°ìÈÖÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼þ¤ê¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥¬¥¹ÉÔÍ×¤Î¥Ñ¥ë¥¹Ãå²Ðµ¡Ç½¤Ï¡¢É÷¤¬¶¯¤¤Æü¤Ç¤â¥Ü¥¿¥ó1¤Ä¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÃå²Ð²ÄÇ½¡£8ÉÃ´Ö¤ÎÏ¢Â³»ÈÍÑ¤Ç¼«Æ°Ää»ß¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤¬¼ê²ó¤·È¯ÅÅµ¡Ç½¡£1Ê¬´Ö¤Ë120¡Á180²ó¤òÌÜ°Â¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤ÇÅÅÎÏ¤òÀ¸À®¤·¡¢Type-C¥Ý¡¼¥È·ÐÍ³¤Ç¥é¥¤¥È¤ä¥Ñ¥ë¥¹Ãå²Ðµ¡Ç½¤ÎÉÕ¤¤¤¿ËÜÂÎ¤ØµëÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ºÒ³²»þ¤äÄäÅÅ¤Î¤È¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅ¤¬ÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÅÅµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¿´¶¯¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â¤·»»¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢°ú¤»»¤ÎÈþ³Ø
µ¡Ç½ËþºÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö°ú¤»»¡×¤â¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí½ÅÎÌ¤ÏÌó193g¡Ê¥Ê¥¤¥Õ117g¡ÜÈ¯ÅÅ¥æ¥Ë¥Ã¥È76g¡Ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬·ÚÎÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯ÅÅµ¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÊ¬Î¥¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¿È·Ú¤Ê¥Ê¥¤¥ÕÃ±ÂÎ¤È¤·¤Æ»ý¤Á½Ð¤»¤Þ¤¹¡Ê¥Ê¥¤¥ÕÃ±ÂÎ¤Î»Ù±çÏÈ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¶á½ê¤Î»¶Êâ¤ä¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºî¶È¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï°®¤ê¤ä¤¹¤¤G10ÁÇºà¡£Ä¹»þ´Ö°®¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
½µËö¤Î¥¥ã¥ó¥×¥®¥¢¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Âð¤ÎËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤â¡£°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬½ªÎ»¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¥ê¥ó¥¯Àè¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äËÜµ¤¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¡ª¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡ß¶ÛµÞ»þ¡ßËÉºÒÂÐºö¡£ÀÚÃÇ¡¦¾È¼Í¡¦Ãå²Ð¡¦È¯ÅÅ¤ò¤³¤ì°ì¤Ä¤Ç¡£
