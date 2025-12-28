¤³¤Î¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢³«¤¯¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡© ¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¤¤Ã¤ÈÅ·ºÍ
2024Ç¯2·î8Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¤Ã¤¿Êý¤âÀäÂÐ¤ËÅ·ºÍ¡£
¼è¤Ã¼ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤Î¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£¥ï¥·¥ã¤Ã¤È²ÙÊª¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç°ÜÆ°¤·¤ä¤½¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¿§Ì£¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡£»ý¤Á¼ê¤âÉÕ¤¤¤Æ¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¡ª ¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ËÍ¤â¤³¤Î²èÁü¤À¤±¸«¤Æ¤¿¤é¡Ö¤¢¡Á¡¢²ÙÊªÀ°Íý¤Ë¤¤¤¤¤«¤â¤Ê¤¡¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤ä¥¢¥À¥×¥¿ÆÍ¤Ã¹þ¤á¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜ¼Á¤ÏÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¡¢³«¤¯¤È¤Ê¤ó¤È¡Ä
¤Ï¤¤¡¢PC¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤²¤¨¡ª
¾åÃÊ¤ÎÅ·ÈÄ¤Ï14¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤òÃÖ¤±¤Æ¡¢Ìó14.4¡Á20cm¤Þ¤Ç¤Î4ÃÊ³¬¤Ë¹â¤µÄ´Àá²ÄÇ½¡£»ÑÀª¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊPC¥ï¡¼¥¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¼ÃÊ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥¹¤äÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤â¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£¤·¤«¤â°ú¤½Ð¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÊØÍø¤½¤¦¡£
PC¤ò´Þ¤á¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ç»È¤¦¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÎà¤òÁ´Éô¤Þ¤È¤á¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñµÄ¼¼°ÜÆ°¤Ê¤É¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤«¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ò»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡£
¤·¤«¤â¼ýÇ¼¤·¤Ê¤¬¤é¥Î¡¼¥ÈPC¤ò½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë·ê¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡£¤ª¤©¤©¡Ä¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¼ýÇ¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤ÎÈ¢¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥Î¥Ã¥Æ¥ª¥ó¡×¡£¥¥ó¥°¥¸¥à¤ÎÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç7,975±ß¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Ê²ñ¼Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¸½¤ËËÍ¡¢Íß¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¥Þ¥¦¥¹Æþ¤ì¤Æ¡¢²È¤ÎÃæ¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»Å»ö¤·¤¿¤¤¡£
Source: ¥¥ó¥°¥¸¥à