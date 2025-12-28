ダブルスとシングルスで勝利

卓球女子の2021年東京五輪団体銀メダリスト、平野美宇が中国スーパーリーグ（SL）で活躍している。深セン大学の一員として26日の最終ステージ準決勝に出場。ダブルスとシングルスで勝利し、チームの決勝進出に貢献すると、中国メディアからも賛辞が送られた。

深セン大学は世界ランク1位の孫穎莎が、上海龍騰との準決勝を欠場。大エースを欠いての試合となったが、平野が活躍した。

第1試合のダブルスで勝利すると、最終第5試合のシングルスはストレート勝ち。チームの決勝進出に貢献した。

日中関係が悪化する中、今月7日まで中国・成都で行われた混合団体W杯では、張本智和が激しいブーイングを浴びた。だが、中国SLでの平野の活躍には中国メディアも脱帽。「SOHU」は「深セン大学が3-2で決勝進出。孫穎莎が欠場する中、日本の平野美宇が大きな役割を果たす」との見出しで報じた。

「日本の平野美宇が大きな役割を果たし、シングルス、ダブルスでそれぞれポイントを挙げてチームに貢献」としたのは「新浪体育」。「騰訊ニュース」は、「日本の平野美宇が2ポイント挙げ、この試合のスーパーヒーローになった」「孫穎莎が欠場する中、深セン大学チームの救世主になったのは、意外にも日本のかつての主力選手平野美宇であった」などと伝えていた。



（THE ANSWER編集部）