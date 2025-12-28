今年4度目の防衛成功

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナで、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。プロでは初めての2戦連続判定勝ち。自身12年ぶり、異例の年間4試合目。試合後に発した一言に海外ファンは感服している。

初回はガードを固めたピカソに、キレのあるジャブを放っていく井上。様子を伺った印象のあった立ち上がりとは一変し、2回は猛烈な連打を浴びせた。ピカソもガードを崩さず反撃のチャンスを窺うが、井上がそれを許さない。9回にも強烈なボディーを打ち込んだ。12ラウンドでは決着がつかず、井上にとって2試合連続の判定となったものの勝利。元世界ヘビー級王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（ともに米国）を抜き、歴代史上最多の世界戦27連勝を達成した。

リングインタビューで井上は「今夜は良くなかった。なんだろうな…良くなかった」と苦笑い。判定決着に納得いかない様子。英ストリーミングサービス「DAZN」のボクシング専門Xが実際の映像を公開した。

フルマークをつけたジャッジもいたにもかかわらず飛び出した一言に、海外ファンは「（笑）。全ラウンドで勝っていたのに」「フルマークなのに。落ち着け」「謙虚すぎる！」「腰が低い王者だ」「偉大さに感謝しないと」「一流のパフォーマンスだよ」と驚いていた。



（THE ANSWER編集部）