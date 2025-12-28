¡Ö¤ª¶â¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÎ¹¹Ô¤¹¤ë¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¡ÈÎ¹¤Ç¤¤ë¿Í¡É¤È¤Î»Ä¹ó¤Ê³Êº¹
¡Ö¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï¥¦¥½¡©
¡Öº£¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¹ñÆâÎ¹¹Ô¤¹¤é¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬¡¢ÀèÆüÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¿Í¡¹¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢³¤³°Î¹¹Ô¼Ô¤¬Á°Ç¯Èæ31.5%Áý¤Î100Ëü¿Í¤Ç¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ÎÌó£¹³ä¤È¡¢Àè¤ËJTB¤¬È¯É½¤·¤¿Í½Â¬¤â¤¢¤ë¡£¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¿Í¿ô¤â3886Ëü¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ2.0%Áý¤ò¸«¹þ¤à¡£
º£²ó¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÊÂ¤Ó¤¬¤è¤¯¡¢ºÇÄ¹£¹Ï¢µÙ¡Ê12·î27Æü¡Á£±·î£´Æü¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹´ü¤ÎÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ÏÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢ANA¤¬È¯É½¤·¤¿¹ñºÝÀþ¤ÎÍ½Ìó¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥ï¥¤Àþ¤ÎÍ½Ìó¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï´ü´Ö¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥½¥¦¥ëÀþ¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢ÊýÌÌ¤¬¹¥Ä´¤È¤Î¤³¤È¡£±ß°Â¤äÊª²Á¹â¤Ê¤É¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤Þ¤Ç¸·¤·¤¤ÏÃÂê¤¬Â³¤¯°ìÊý¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ºòÇ¯¤è¤ê£³³äÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È³Êº¹¡É¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¶Ë¸ÂÀáÌó¡×¤Ç³¤³°¤ØÈô¤Ö¿Í¡¹¤Î¡È¼¹Ç°¡É
¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Î¹¹Ô¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢É®¼Ô¤Î¼þ¤ê¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀáÌó¤·¡¢¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ëÎ¹¹ÔÈñÍÑ¤ËËè·î¤Î²Ô¤®¤ò¤Ä¤®¹þ¤à¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤ÎÉþ¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤äGU¡¢¤·¤Þ¤à¤é¤Ê¤É¤Ç¡¢³°¿©¤ò¹µ¤¨¤Æ¼«¿æ¤È¥é¥ó¥Á¤Ï¤ªÊÛÅö¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¡£¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¡¦½Ð¤µ¤Ê¤¤¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÏLCC¡Ê³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ë¤ÇÇñ¤Þ¤ë¤Î¤Ï¥É¥ß¥È¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡£¤·¤«¤â¡¢Î¹¹Ô»þ´ü¤òÈËË»´ü¤«¤é¾¯¤·¤º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¹ñÆâ¤À¤È¡Ö°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ìë¹Ô¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÇÎ¹Èñ¤òÀáÌó¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£
³¤³°¤Î¹Ô¤Àè¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢Åì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¡¢Î¹¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¿Í¤Ïº£¤Î±ß°Â¤Ç¤âÊª²Á¤¬°Â¤¤¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ò¤¢¤¨¤ÆÁª¤Ö·¹¸þ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¤â¸½ºß¡¢£±¥Ð¡¼¥Ä£µ±ßÄ¶¤¨¤È°ÊÁ°¤è¤ê°ÙÂØ¤âÊª²Á¤âÁêÅö¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£µ¤ÄÀ±¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä¹á¹Á¤Ê¤É¤è¤ê¤Þ¤À°Â¤¯¡¢º£¤âÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤¦¥Û¥Æ¥ë¹¥¤¤â¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¥«¡¼¥É·èºÑ¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¹Ò¶õ·ôÂå¤òÉâ¤«¤¹¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¤Ç¼ÂÀÓ¤òÃù¤á¤ÆÈËË»´ü¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç°ìµ¤¤Ë»È¤¦¿Í¤â¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¤Î°ì´Ä¤À¤¬¡¢À¸³èÈñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸òÄÌÈñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤â¾å¼ê¤¯Ãù¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿Ð¤âÀÑ¤â¤ì¤Ð»³¤È¤Ê¤ë¡×¤Ç¡¢£±Ç¯Ã±°Ì¤À¤È°Õ³°¤ÈÃù¤Þ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×ÌÜÅª¤ÎÎ¹¤âº¬¶¯¤¤¡£´Ú¹ñ¤ÎK-POP¤ä´ÚÎ®¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±ÃÏ½ä¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡¢¥é¥¤¥Ö¡¢¥×¥íÌîµå¤äJ¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ê¤É¡£º£¤Î¹ñºÝÀþ¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬¾¯¤Ê¤á¤À¤¬¡¢´Ú¹ñÏ©Àþ¤À¤±¤ÏÊÌ¤Ç¡¢¤½¤Î¿ä¤·³è¤äÈþÍÆÀ°·Á¤Ê¤É¤ÇËè·î¤Þ¤¿¤Ï¿ô¥õ·î¤´¤È¤ËÄÌ¤¦ÆüËÜ¿Í½÷À¤ÏÂ¿¤¤¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÌÜÅª¤¬¤¢¤ëÎ¹¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡Ç26Ç¯¤ËÎ®¹Ô¤ë¡ÖË×Æþ·¿Î¹¹Ô¡×¤È¡ÖAI¤ªÇ¤¤»Î¹¡×
¡Ç26Ç¯¡¢Êª²Á¹â¡¢±ß°Â¤¬¼ý¤Þ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤ÇÛ¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹Ô¥µ¥¤¥È¡ÊOTA¡ËÂç¼ê¤«¤éÂ³¡¹È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¡Ç26Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¡×¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡ÖExpedia¡×¡ÖHotels.com¡×¤ò´Þ¤à¥¨¥¯¥¹¥Ú¥Ç¥£¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬º£Ç¯10·î¡¢¡ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤À¤³¦Ãæ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÎ¹¹ÔÀè¡É¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ó¥Ã¥° ¥¹¥«¥¤¡×¡ÖÆüËÜ¡¦²Æì¡×¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥µ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¥ãÅç¡×¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Õ¡¼¥³¥Ã¥¯Åç¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥µ¥ô¥©¥ï¡×¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤ÎÎ¹¡×¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤òºÆÀ¸¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¡Ö¥ê¥Î¥ÙÎ¹¥¹¥Æ¥¤¡×¤ä¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¡¢±Ç²è¤äTV¥É¥é¥Þ¤Î¡Ö¥í¥±ÃÏ½ä¤ê¡×¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖTrip.com¡×¤ÈGoogle¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÖWhy Travel?¡×¤Ç¤â¡¢¡Ç26Ç¯¤ÎÎ¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÈ¯É½¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤¬AI¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÎ¹¤ò°ì½ï¤ËÀß·×¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI¼çÆ³·¿Î¹¹Ô¡×¡¢²»³Ú¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Í¡¦¾ì½ê¡¦ÌÜÅª¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òµá¤á¤ë¡ÖÊªÍýÅª¤Ê°ÜÆ°¤«¤é¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤êÎ¹¹Ô¡Ù¤Ø¤Î¿Ê²½¡×¡¢¸«¤ëÎ¹¤«¤é¡ÖË×Æþ·¿Î¹¹Ô¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¹¤ëÎ¹¤Ø¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÊBooking.com¡Ë¤Ï¡¢¡Ç26Ç¯¤Î¡ÖÎ¹¹Ô¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¡×10Áª¤Ç¡¢¡Ö¶õÁÛÊª¸ì¤Ø¤ÎË×Æþ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Î¹¡×¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î¼¡À¤Âå¥¹¥Æ¥¤¡×¡Ö¡Æå«¤Î¿¿²Á¡Ç¤ò³Î¤«¤á¤ëÎ¹¡×¤Ê¤É¤òµó¤²¤ë¡£11·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿È¯É½²ñ¤Ç¡¢¡Ç26Ç¯¤Ï¡ÖÄ¶¸ÄÊÌ²½¡×¤µ¤ì¤¿Î¹¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÆÃÍ¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡Ê¿ä¤·³è¡Ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÈþÍÆ¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡×¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼²áÂ¿¤Ø¤ÎÈ¿Æ°¤È¤·¤Æ¡ÖÀÅ¼ä¤òµá¤á¤ëÎ¹¡×¤Ê¤É¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿»Ä¹ó¤Ê³Êº¹
ÆüËÜ¤Ç¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤Î30Ç¯´Ö¡¢ÂçÈ¾¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢µëÍ¿ÌÀºÙ¾å¤Î¶â³Û¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÀÇ¶â¤Ê¤É¤¬¤´¤Ã¤½¤êº¹¤·°ú¤«¤ì¤Æ¼ê¼è¤ê³Û¤Ï¸º¤ë°ìÊý¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊª²Á¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤·¤Æ¡ÖÎ¹¹Ô¤Ø¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¤¹¤ëÀ¸³èÅªÍ¾Íµ¤Ê¤É¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÂçÈ¾¤ÎËÜ²»¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢ÈËË»´ü¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ï¡¢ÄÌ¾ï´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°Û¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿µÙ¤ß¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤·¤«¼è¤ê¤Å¤é¤¤ÆüËÜ¿Í¤Î»Å»ö´Ä¶¤â¤³¤Î30Ç¯¤Ç¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¡¢µÙ²Ë¤ÎÊ¬»¶²½¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤é¤âÎ¹¹Ô¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Î¹¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ÀÎ¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢ÀÚÉä¤ä¹Ò¶õ·ô¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤ÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¸Ä¿Í¼êÇÛ¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤«ÈÝ¤«¤â¡¢³Êº¹¤¬¹¤¬¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ç26Ç¯¤Î¡ÖÎ¹¹Ô¾¡¤ÁÁÈ¡×¤Î¾ò·ï
¡Ç26Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¤Ë¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ï¡¢¤É¤Î»þÂå¤â¶¯¤¤¡£´Ú¹ñ¤ÏÎÙ¤ê¤Î¹ñ¤ÇÃ»´ü´Ö¤«¤ÄÃ»»þ´Ö¤Ç¹Ô¤±¡¢¹Ò¶õ·ôÂå¤â°Â¤¯ºÑ¤ß¡¢ºòº£¤Î±ß°Â¤Ç¤â¥É¥ë¤ä¥æ¡¼¥í¤Û¤É´Ú¹ñ¤Î¥¦¥©¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í½÷À¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´Ú¹ñ¿Íµ¤¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖAI¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Î¹¹Ô¥×¥é¥ó¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¤â¡¢º£¸åÁý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£ÀÎ¤ÏÎ¹¹Ô²ñ¼ÒÍê¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤Þ¤äÎ¹¹ÔÁêÃÌ¤òAI¤ËÊ¹¤¡¢¤¹¤°¤½¤ÎÅú¤¨¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£AI¤ÇÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÁ±¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Î¹ÈñÁ´ÂÎ¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
Î¹¹Ô¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ï¤³¤Î½½¿ôÇ¯¤Ç³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡ÊLCC¡Ë¤¬Áý¤¨¡¢¥Ð¥¹ÊÂ¤ß¤Î±¿ÄÂ¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤è¤ê°Â¤¤¡ÖUber¡×¡ÖGrab¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤ÈÎ¹Èñ¤ò¤«¤Ê¤êÀáÌó¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦º£¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Î¹Èñ¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤éÀáÌó¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ÎÎ¹¹Ô¥¹¥¿¥¤¥ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¸·¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Î¹¤¬°ú¤Â³¤¤Ç¤¤ë¡¢³Ú¤·¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§¥·¥«¥Þ¥¢¥