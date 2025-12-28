今年10月、神戸市垂水区のジェームス山に、不要品を直接持ち込めるリユース拠点が開設されました。



この施設「ジモティースポット神戸ジェームス山店」は、神戸市がリユースの推進を目的に、地域情報サイト「ジモティー」を手掛ける株式会社ジモティーと締結している連携協定に基づいて整備されたものです。ジモティースポットは全国でおよそ30か所設けられていますが、兵庫県内での開設は今回が初めてとのことです。

今年10月、兵庫県で初めて開設されたリユース拠点『ジモティースポット』

これまで、「ジモティー」ではウェブサイト上の掲示板を通じて、不要になったものを必要とする人に譲るサービスを行っていますが、「インターネットは苦手で使えない」「受け渡し場所の確保が難しい」などで、利用に二の足を踏む人も多かったよう。

このスポットでのサービスを通じて、不要品を持ち込む場合は▼事前予約が不要で簡単に不要品を引き渡せる、▼粗大ごみ処分の際に必要な手数料が不要という利点が発生。また、譲り受ける側も、手に取りやすい価格でリユース品を購入できたり、一部無料で引き取れたりするといいます。



さらに、自治体側にとっても、ごみとして捨てる以外にリユースする選択肢を広げることができ、ごみ減量活動の促進につながることから、「ジモティースポット」への期待が高まっています。

『ジモティースポット』はインターネットが苦手な人にも便利

「ジモティースポット神戸ジェームス山店」には、神戸市民が直接、不要品を持ち込むことが可能。利用の際は、施設の2階に自ら持ち込む必要があります。



また、持ち込み品にはルールがあり、大きすぎるものや家電リサイクル法の対象品、大型家具、故障した家電などは対象外とされています。



営業時間は午前10時から午後7時まで。年末年始は、12月31日（水）〜1月3日（土）が休業となっています。



※ラジオ関西『サンデー神戸』より