ÆÁÅç¸©Ä£¿¦°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡½÷À¤Î¥¹¥«ー¥ÈÆâ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òº¹¤·¸þ¤±¤¿µ¿¤¤
¹â¾¾Æî·Ù»¡½ð
¡¡¹â¾¾»Ô¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÅ¹ÊÞÆâ¤Ç¡¢½÷À¤Î¥¹¥«ー¥ÈÆâ¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òº¹¤·¸þ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢27Æü¡¢ÆÁÅç¸©Ä£¿¦°÷¤ÎÃË(47)¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±ÆÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©µÈÌîÀî»Ô¤Ë½»¤à¡¢ÆÁÅç¸©Ä£¤Ç¶Ð¤á¤ëÃË(47)¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï27Æü¡¢¹â¾¾»Ô¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÅ¹ÊÞÆâ¤Ç¡¢½÷À¤Î¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤¡¢Æ°²è¤ò²ó¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò½÷À¤Î¥¹¥«ー¥ÈÆâ¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃË¤¬Åð»£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢ÊÝ°Â°÷¤¬¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¸å·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË¤Ï¡ÖÅð»£¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾¦ÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£