¡íÇúÇË¿¬¤ª»Ð¤µ¤ó¡í¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼Á´³«!¡¡ÈþÈ©¤¢¤é¤ï¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÄ»³¤¤«¤¦¡Ê32¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Ä»³¤¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬Äù¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¿©¤Ù¤¹¤®¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Èþ¥Ò¥Ã¥×¤ò¶¯Ä´¤µ¤»¤¿¥Ý¡¼¥º¤Î¡¢¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë»Ñ¤òÅê¹Æ¡£ÇØÃæ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¥ê¤ÈÁ´³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÇØÃæ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬åºÎï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä»³¤¤Ï1993Ç¯¡ÊÊ¿5¡Ë12·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥ºB95¡ÊG¥«¥Ã¥×¡Ë¡¡W66 H97¥»¥ó¥Á¡£158¥»¥ó¥Á¡£¡ÖÇúÇË¿¬¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¡£¥°¥é¥Þ¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤ÎËÉÙ¤µ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£¥ß¥¹FLASH2025¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£