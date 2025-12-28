第１０４回全国高校サッカー選手権は２８日、開幕する。同日は開幕戦１試合のみが行われ、早実（東京B）と徳島市立（徳島）が国立競技場で対戦する。大会は首都圏９会場で全４７試合が実施され、４８チームの頂点を決める決勝は来年１月１２日に行われる。

＊ ＊ ＊

悲願の全国初勝利をつかむ。２大会ぶり２度目の出場となった早実は開幕戦で徳島市立と対戦。２０００年からチームを指揮する森泉武信監督は２７日までにスポーツ報知の取材に応じ、４大会連続２２度目の出場の強豪との一戦へ向けて「前回は負けちゃっているので、今回は石にかじりついてでも勝ちたい」と言葉に力を込めた。

創部５６年で初出場を果たした前回は、開幕戦で広島国際学院（広島）に０―２で敗北。ＦＷ久米遥太（現早大、Ｕ―２２代表）を中心に初の全国切符を勝ち取ったが、無得点に終わった。当時の１年生は現在の３年生。先発で出場したＭＦ竹内太志を筆頭に、主将のＭＦ野川一聡、背番号１０を背負うＦＷ霜田優真らは国立のピッチで悔しさと全国の厳しさを味わった。

今年は都２部（Ｔ２）のリーグ戦で、関東第一や修徳といった強豪が名を連ねる中、優勝を飾った。ただ、森泉監督は「今回は突出したエースがいるほどではない」と分析。試合内容も「あまり余裕な試合、優勢なゲームはなかった」と振り返る。

推薦入学は各学年若干名。中等部、一般入試からの入部者も決して多くはないことから、常に足元を見つめている。今年のチームのスローガンは「Ｔ１昇格、その先の全国へ」。当初、選手は選手権出場を目標に掲げようとしたが、森泉監督は待ったをかけた。「小学生が七夕に『世界一のホームランバッターになる』と書くのと一緒じゃないか、と言った。そうではなくて、もう少し建設的で、みんなが目指せて、ステップバイステップで１個ずつ積み上げられる目標設定を（求めた）」。言葉通り、まずは都１部（Ｔ１）への昇格を決め、その次に２度目の全国切符を勝ち取った。

同じく初出場だった２年前の広島国際学院は、初勝利の勢いそのままに、２回戦で強豪の静岡学園（静岡）をＰＫ戦の末に撃破した。「２つ勝ってもおかしくない力がないと全国では勝てない」。その考えのもと、選手権での目標は「２勝」を掲げる。指揮官は「１回勝っても２回勝てないと本物じゃない。１個勝って万歳ではなく、２個勝つくらいのスタンスで臨まないと、また記念出場になる」と発破をかけ続け、選手間でも「２個勝ちたい。２個勝つためには」と言葉が変化した。

ともに全国出場を果たしたラグビー部は２７日に初戦を突破した。普段の練習では学校のグラウンドを分けあっており、多摩大目黒との決勝戦にはラグビー部全員が応援に駆けつけ、声援を受けた。同志の吉報に続き悲願の全国初勝利をつかみ、聖地・国立で「紺碧の空」を奏でる。（浅岡 諒祐）