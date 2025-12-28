¤¨¤Ê¤³¡¢ÀÄ¤Ò¤â¥Ó¥¥Ë»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö²÷¿Ê·â¤ÏÍèÇ¯¤âÂ³¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¡×
¥³¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¨¤Ê¤³¡Ê31¡Ë¤¬27Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤¨¤Ê¤³¤Ï¡Ö2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ø¤¨¤Ê¤³¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯2026¡ÙÈ¯Çä·èÄê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¤ªÅÏ¤·²ñ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤â³«ºÅÍ½Äê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï¼Ì¿¿½¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ø¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç2026Ç¯¤Ï½Ð¤·¤¿¤¤¡ª¤È»ä¤«¤éÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¤Ò¤â¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¤¥¡Á¡×¡ÖºÇ¹â±Ç¤¨¤ë¤Í¡×¡Ö¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤Î²÷¿Ê·â¤ÏÍèÇ¯¤âÂ³¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£