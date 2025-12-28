À¸¸«°¦ÎÜ¡Ö·ã¥«¥ï¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡×Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡õ¥Ë¡¼¥Ï¥¤ÀäÂÐÎÎ°è¡ÖÂÀ¤â¤â¥¨¥í¤¹¤®¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡Ö¤á¤ë¤ë¡×¤³¤È¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê23¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Çò¤¤Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥»¡¼¥¿¡¼¤ËÃã¿§¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¡£¹õ¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¤âÈäÏª¤·¤¿ÈþµÓ¥ª¥·¥ã¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Íî¤ÁÍÕ¤Ç¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤Ä¤¯¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤Æ·ã¥«¥ï¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Öµ´¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÀäÂÐÎÎ°è¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡ÖÂÀ¤â¤â¥¨¥í¤¹¤®¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¤¨¤Ã¤Á¤¹¤®ºÇ¹â¡×¡ÖÂ¤Ê¤¬¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¥Ë¡¼¥Ï¥¤²ÈÊõ¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£