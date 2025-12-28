ÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤«¤é

¥é¥¸¥ª²­Æì¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

ÃÝÃæ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥Ê¥ª¥­²°¡õTHE¡¡°¦°¦ÅÁÅÁ¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£

Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ê¥ª¥­²°¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«º£Ç¯¤Ï¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã³Ú¤·¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡¡¥Ê¥ª¥­²°¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¡£¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¹ç¤¦¤Î¤¬À¨¤¤!¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¹­Åç¡¦¸â»Ô½Ð¿È¤ÎÃÝÃæ¥¢¥Ê¤Ï¹­Åç¹©ÂçÂ´¶È¸å¡¢ÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢NHK²­ÆìÊüÁ÷¶É¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢15Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¸þ¡£17Ç¯10·î¤Ë¥é¥¸¥ª²­Æì¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£