Á°ÅÄÆØ»Ò34ºÐ¡¢ÈþÈ©ÂçÃÀÏª½Ð¡ª¡¡»É·ãÅª¤Ê¼ê¥Ö¥é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Î¤³¤ì¡©¡×¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ÆÎÉ¤¤¡ª¡×
¸µAKB48¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØBeste¡Ù¡Ê¥Ù¥¹¥Æ¡Ë¤â¤¦¾¯¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í...¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2ËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ÈþÈ©¤Î°ú¤Î©¤Ä²£´é¤Î¥¢¥Ã¥×¤È¡¢¹õ¤¤¥·¥ç¡¼¥Ä¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¥Ð¥¹¥È¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ÆÎÉ¤¤!¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó°Ý»ý¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¥ä¥Ð¡Á!!¡×¡Ö¤¤¤¤¤Î¤³¤ì?¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£