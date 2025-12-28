GENERATIONS¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÁ´°÷Â·¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¡Ö¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ï¡©¡×ÆÍÁ³¤Î¼ÁÌä¤Ë¾®¿¹¤¬Æ°ÍÉ
¡¡Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´§ÈÖÁÈ¤¬Éü³è¤·¡¢Âçºå¡¦¿áÅÄ±ØÁ°¤Ë½¸·ë¤·¤¿GENERATIONS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¡Ö¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÏÃÙ¹ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥«¥ó¥Ú¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Æø¤ä¤«¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ï¡©¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÈ¿±þ
¡¡2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë7»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØGENERATIONSÂç³ØTV¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡ØGENERATIONS¹â¹»TV¡Ù¤¬ÉñÂæ¤òÂç³Ø¤Ë°Ü¤·¤Æ°ìÌë¸Â¤ê¤ÇÉü³è¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡£¡ÖÆüËÜÃæ¤Î³ØÀ¸¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë³Ø¹»ÀÄ½Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢º£²ó¤Ï´ØÀ¾Âç³Ø¤Î¡Ö´ØÀ¾Âç³ØÅý°ì³Ø±àº×¡×¤ËÀøÆþ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼Â¹Ô°Ñ°÷¤È¤·¤Æ³Ø±àº×¤Î±¿±Ä¤ò¼êÅÁ¤¦¤Û¤«¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³ØÀ¸¤È¤È¤â¤Ë³Ø±àº×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤Î¿áÅÄ±ØËÌ¸ý¡£¾®¿¹È»¤Î¡ÖGENERATIONS¡Á¡×¤Î¹ç¿Þ¤Ç¡¢ÇòßÀ°¡Íò¡¢¿ô¸¶Î¶Í§¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¡¢º´ÌîÎè±÷¡¢ÃæÌ³ÍµÂÀ¤Î6¿Í¤¬¡ÖÂç³ØTV¡Á¡Á¡ª¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¤ÆÈÖÁÈ¤ÎÉü³è¤òÀë¸À¡£¡Ö´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¾®¿¹¤ËÊÒ´ó¤Ï¡Ö»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¿ô¸¶¤â¡Ö¿áÅÄ±ØÁ°¡ª¡©¡×¤Èº£²ó¤Î¥í¥±¾ì½ê¤Ë¶Ã¤¡¢ÊÒ´ó¤â¡Ö°ì²ó¤âÍè¤¿»ö¤Ê¤¤¡£¡ØÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ù¤È¤«¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤à¤Ê¤É¡¢°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÆø¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾®¿¹¤¬¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡×¤È¿Ê¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÏÃÙ¹ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥«¥ó¥Ú¤¬¡£¿ô¸¶¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¥«¥ó¥Ú½Ð¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢¾®¿¹¤â¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡×¤ÈÆ°ÍÉ¡¢ÊÒ´ó¤â¡Ö°ì¿ÍÃÙ¹ï¤Î¿Í¤¤¤ë¡©¡×¤È¥Î¥ê»Ï¤á¡¢¸½¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ï¡¢2024Ç¯6·î25Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖGENE¹â¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢6¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î°¦¤¢¤ë¥¤¥¸¤ê¤Ë¡¢¾®¿¹¤Ï¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿Êý¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¿Í¿ô¸º¤Ã¤¿¤Ê¡¼¤È¤Ï»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸½ºß¤Î6¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Îå«¤òºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤ëËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£