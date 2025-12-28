Âð·ú°ìÈ¯¹ç³Ê¥°¥é¥É¥ë¡¢ÄÂÂßÉÔÆ°»º·Ð±Ä´ÉÍý»Î¤â°ìÈ¯¹ç³Ê¡Öº£Ç¯£²¤Ä¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÅ··î°¦¡Ê30¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÄÂÂßÉÔÆ°»º·Ð±Ä´ÉÍý»Î¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Å··î¤Ï¡ÖÄÂÂßÉÔÆ°»º·Ð±Ä´ÉÍý»Î¡¡Âð·ú½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é2½µ´Ö¤ÇÆÈ³Ø¤ÇÊÙ¶¯¤·¡¡Âð·ú¤ÈÆ±¤¸¤¯5ÌäÌÈ½ü¤Ê¤·¤Ç°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿!!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¹ç³ÊÎ¨¤Ï29.5¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ê¤´¤¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¡Ö·ëº§¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¡Îø¿Í¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¡³ØÎò¤â¡¢¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¡¡¤½¤ó¤Ê»ä¤Ç¤â¡¢Àë¸ÀÄÌ¤ê¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÅØÎÏ¤·¤Æº£Ç¯¹ñ²È»ñ³Ê2¤Ä¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¸ÀÎî¡¡Âç»ö¤Ç¤¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Å··î¤Ï¸µ¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî²ñ¼Ò¶ÐÌ³¡£¾¾Çò°¦¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢24Ç¯1·î¤ËÅ··î°¦¤Ë²þÌ¾¡£¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB110(J¥«¥Ã¥×)W65H100¡£º£Ç¯11·î¤ËÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î»î¸³¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£