SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が28日、自身のインスタグラムを更新。台湾プロバスケチームのチアリーダーのリハーサルでのオフショットを披露した。

三上は今年11月、台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」へ加入したことが発表されていた。昨季は1試合限定で出演していたが、今季は正式加入となると伝えられた。

この日は「チアのリハからの初めて台湾の一蘭行った日 たくさん動いたけど、プラマイゼロだね でも美味しかったのでオッケーです」と書き出すと、青のチェックシャツ、白のタンクトップ、パンツ、スニーカー姿のカジュアルなファッションでのリハーサル室でのショットなどをアップ。

また「今日はチア本番1日目でした 私が加入したチアが応援してる、@formosa_dreamers_official が勝利 明日もしっかり応援しながら私も頑張ります！！」とつづった。ストーリーではファンが投稿した、三上がミニワンピ姿で応援している動画も多数紹介した。

三上の投稿に、フォロワーからは「悠亜ちゃん最高です」「カジュアルゆあちゃん可愛すぎ」「ゆあちゃん最高で一番きれいですね！」といった反響が寄せられている。