女優の冴木柚葉（26）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「2025年ラストグラビアです」と週刊プレイボーイのカットを公開。黒と白のボーダー柄ビキニに加え、黒のビキニ水着姿でソファに腰かけ体をグッと曲げたショットはウエストの細さが強調された1枚だ。

また、光が差し込む洗面所での薄紫色ランジェリー姿も披露。胸の谷間には、ホクロもチラリ。「本誌、デジタル写真集、どちらも是非ゲットしてね〜！」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「シルエット綺麗」「めちゃスタイル良すぎ」「ウエストすご」「ダイナマイトボディだな」「お胸の内側のホクロがかわいい」「元気でるー」「セクシー可愛い」「えっち」「たまらん」「芸能界一かわいい」などのコメントが寄せられた。

冴木は東京都出身。22年1月にYouTube「ぽんゆずチャンネル」を開設。同4月からTBS系「王様のブランチ」でレポーターを務める。同12月には「週刊プレイボーイ」で初の水着クラビア披露。23年には同誌デジタルコンテンツから選出される「グラジャパ！アワード2023」最優秀新人賞受賞。趣味はサウナ、ドラマ＆ミュージカル＆お笑い鑑賞。特技はダンス、もんじゃを焼くこと。身長163センチ。血液型O。