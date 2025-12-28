¡ÖÈè¤ì¤Ê¤¤ÅÐ»³¡×¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¥Ö¡¼¥à¡¡¡È»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤Ç·Ú¡¹ÅÐ¤ë½÷À¤ä±Ç²è¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡×¤Î¥â¥Ç¥ëÃÏ¤Ç¤Ï¡Ö°ìÊâ¤âÊâ¤«¤º¡×Àä·Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅþÃå¤â
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ïº£¡¢¡ÈÌµÄËÅÐ»³¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤»³ÅÐ¤ê¤¬Âç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¡¦»³Åì¾Ê¤Î¡ÖÂÙ»³¡×¤Ï¡¢É¸¹â¤ª¤è¤½1500¥á¡¼¥È¥ë¡£
7000ÃÊ°Ê¾å¤¢¤ëÀÐÃÊ¤ÎÅÓÃæ¤ÇºÂ¤ê¹þ¤à¿Í¤¬¤¢¤È¤ò¤¿¤¿¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¸±¤·¤¤ÀÐÃÊ¤ò¡¢¾Ð´é¤Ç·Ú¤ä¤«¤ËÅÐ¤ë½÷À¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡£
¡ÖÂ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤Ç¿·Á¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹½÷À¤¬ÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÅÐ»³»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤À¡£
µ¼Ô¤¬»î¤·¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤Ç³¬ÃÊ¤ò¡¢²ñÃÌ¤âÎÏ¤òÍ¾¤ê»È¤ï¤º¤Ë³Ú¤ËÅÐ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¿¡£
AI¤¬¿Í¤ÎÊâ¤Êý¤ò³Ø¤ó¤ÇÅÐ»³¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤Î¡ÈÅÐ»³»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤ÏÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½5000±ß¡£1Æü150¿Í¤Û¤É¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½÷À¡§
»ä¤ß¤¿¤¤¤ËÈóÎÏ¤À¤±¤ÉÅÐ»³¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½õ¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¤â¤Ï¤äÅÐ¤é¤Ê¤¤ÅÐ»³¤â
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«ÎÏ¤Û¤Ü¥¼¥í¤Î¡Èµæ¶Ë¤ÎÌµÄËÅÐ»³¡É¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¡¦¹¾À¾¾Ê¤Î»³¤Ë¤Ï2025Ç¯¡¢Á´Ä¹750¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÆüËÜ±ß¤Ç25²¯±ß°Ê¾å¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤±Ç²è¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¸ÐÆî¾Ê¤Î·Ê¾¡ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¹â¤µ326¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç88ÉÃ¤ÇÅþÃå¤Ç¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö»³¤Î·Ê´Ñ¤òÍð¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¡ÖÉ¬Í×¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡ÈÌµÄËÅÐ»³¡É¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÅÐ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡× ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×12·î26ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë