¡ÚÂ®Êó¡Û´Ø±ÛÆ»¤Ç67ÂæÂ¿½Å»ö¸Î¡¡¸á¸å1»þ¤ËÁ´¶è´Ö¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¤Ø¡¡NEXCOÅìÆüËÜ¡¡¸áÁ°9»þ30Ê¬¸½ºß
·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±ÛÆ»¤Ç2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¼Ö67Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¤Ç¡¢°ìÉô¶è´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å1»þ¤´¤íÁ´¶è´Ö¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±ÛÆ»¡¦²¼¤êÀþ¤Ç¡¢Àã¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ67Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á20Âæ¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÏÆÅÄÈþÀã¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤¬»àË´¤·¡¢Á´¾Æ¤·¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊ¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢26¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´Ø±ÛÆ»¤Ç¤Ï¸½ºß¤â²¼¤êÀþ¤Î·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¤È¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¤È¤Î´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å1»þ¤´¤í¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò²ò½ü¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ò½ü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
NEXCOÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò½ü¤·¤¿¸å¤â¼ÖÀþµ¬À©¤Ê¤É¤ÏÂ³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
°ÖÎîº×,
Ê©ÃÅ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Í¥¸,
Ä¹Ìî,
³¤,
Ë¡Í×,
²ð¸î,
³ùÁÒ