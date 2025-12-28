¶ÛÇ÷¤¹¤ëÆüËÜ¼þÊÕ³¤°è¡¡Ãæ¹ñ·³¶õÊì¤ÈÊÆ·³¶õÊì¤¬¡Ä¤Ë¤é¤ß¤¢¤¦¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥¢¥ë ¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¶¯²½¤¹¤ë¡×
¡Ö¶õÊìÆ±»Î¤Ï¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¡×ÆüËÜ¼þÊÕ¤Ç¤ÎÂç¹ñ¡¦ÊÆÃæ¤Î¿´ÍýÀï
ÆüËÜ¼þÊÕ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ·³¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤¬ÆüËÜ¶á³¤¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ë¡£¡ÖÎËÇ«¡×¤Ï´ÏºÜÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤ÎÎ¥ÃåÎ¦·±Îý¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¤¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤¬·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¶ÛÇ÷¤¹¤ë¾ðÀª¤ÎÃæ¡¢¤¢¤ë´´Éô¼«±Ò´±¤¬µ¼Ô¤Ë¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡£¡Ö¶õÊìÆ±»Î¤Ï¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¡×
Èà¤Ï¡¢¤½¤Î¼ñ»Ý¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¶õÊì¤È¶õÊì¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥Î¥¤ì¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È´í¸±¤À¡£¤À¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶ñ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬¡¢¤³¤Î12·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡£Ž¢ÎËÇ«Ž£¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤¦°ìÀÉ¤Î¶õÊì¤Ï¡¢ÊÆ³¤·³¤Î¶õÊì¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¤À¡£
Ãæ¹ñ¶õÊì¤ÎÆüËÜ¼þÊÕ¤Ç¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¡Ý¤½¤Î»þ¡¢ÊÆ¶õÊì¤¬¡Ä
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î6Æü¸áÁ°7»þº¢¡¢¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï3ÀÉ¤¬¡¢²ÆìËÜÅç¤ÈµÜ¸ÅÅç¤È¤Î´Ö¤Î³¤°è¤òÆîÅì¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ø¸þ¤±¤Æ¹Ò¹Ô¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¼þÊÕ³¤°è¤Ç¡¢¡ÖÎËÇ«¡×¤Î´ÏºÜÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈ¯Ãå´Ï·±Îý¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
È¯Ãå´Ï·±Îý¤¹¤ëÃæ¹ñ·³¤ÎJ¡¼15ÀïÆ®µ¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎF¡¼15ÀïÆ®µ¡¤¬ÂÐÎÎ¶õ¿¯ÈÈÁ¼ÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤«¤é30Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃÇÂ³Åª¤Ê¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦½é¤Î»ö°Æ¤âÈ¯À¸¡£ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢9Æü¤Ë¤Ï¸áÁ°¤«¤é¸á¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Î³ËÊ¼´ïÅëºÜ²ÄÇ½¤ÊTu¡¼95Çú·âµ¡2µ¡¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ²ÄÇ½¤ÊH¡¼6Çú·âµ¡2µ¡¤¬¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤«¤é»Í¹ñ²¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¤«¤±¤ÆÄ¹µ÷Î¥¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¦Æ±Èô¹Ô¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤ÎÇú·âµ¡¤¬¶¦Æ±¤Ç»Í¹ñ²¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤Ï¡¢ÃæÏª¶¦Æ±Èô¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤âÂÀÊ¿ÍÎ¤ò¹Ò¹Ô¤·¡¢9Æü¤Ë¤Ï¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï¤ÈÊäµë´Ï¤Ï¡¢²Æì¸©¡¦ËÌÂçÅìÅç¤ÎÅìÌó450km¤ò¹Ò¹Ô¡£12Æü¤Ë¤Ï¡¢²ÆìËÜÅç¤ÈµÜ¸ÅÅç¤È¤Î´Ö¤Î³¤°è¤òËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ß¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤Ø¸þ¤±¤Æ¹Ò¹Ô¤·¤¿¡£
6Æü¤«¤é12Æü¤Þ¤Ç¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡¢¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤«¤é¤Î´ÏºÜÀïÆ®µ¡¤ä´ÏºÜ¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ëÈ¯Ãå´Ï¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¡¢¤Î¤ÙÌó260²ó¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤¬ÆüËÜ¼þÊÕ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿8Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤¢¤¤Å¤¡×¤È¡¢ÊÆ³¤·³¶õÊì¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¡¢¶îÃà´Ï¡Ö¥Ç¥å¡¼¥¤¡×¤¬¡¢´ØÅìÆîÊý¤Î³¤°è¤ÇÆüÊÆ³¤¾å¶¦Æ±·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÏªÇú·âµ¡¤Ï»Í¹ñ¤Þ¤Ç¶¦Æ±Èô¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Ãæ¹ñ¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤Ê¤É¤Î´ÏÄú¤¬¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Î³èÆ°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´ØÅìÆîÊý¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüÊÆ³¤¾å¶¦Æ±·±Îý¤¬¡ÉÍÞ»ß¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
ËÉ±Ò¾Ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î³¤¼«¤ÈÊÆ·³¤ÎÏ¢·È¤Ï¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ß¤¬Æ¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÃæ¹ñ¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤ÏÊäµë´Ï¤â¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤ë´´Éô¼«±Ò´±¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë½Ð¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶õÊì¤â¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤±¤óÀ©¤È¤Ê¤ë¡£¶á¤Å¤¤¤¿¤é´í¤Ê¤¤¡¢¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤¤ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î³¤¾å¼«±ÒÂâ´Ø·¸¼Ô¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
³¤¼«¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëºØÆ£Áï³¤¾åËëÎ½Ä¹¤Ï16Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÎËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ³¤·³7´ÏÂâ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¶¨ÎÏ¤Î¡ËÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¶ÛÇ÷¤¹¤ëÆüËÜ¼þÊÕ³¤°è¡ÄÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¶¯²½¤Î½ÅÍ×À
¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡¦ÂÐ½èÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡¦ÂÐ½èÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬10·î¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÍèÆü¤·¤¿ºÝ¡¢2¿Í¤Ç¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Ë¤¢¤ëÊÆ³¤·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤òË¬¤ì¡¢ÄäÇñÃæ¤ÎÊÆ¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¤È¤â¤Ë¾è´Ï¤·¡¢¸ª¤òÊú¤¹ç¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ç¤¢¤ë¡£
¼þÊÕ¹ñ¤Î·³»ö³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüÊÆ¤Î¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¤È¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¤Î´Ö¤ÎÏ¢·È¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡¦ÂÐ½èÎÏ¤Î¶¯²½¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É ËÉ±Ò¾ÊÃ´Åö ÎëÌÚ°É¼Â¡Ë