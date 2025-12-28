27日(現地時間)、リヴァプールはプレミアリーグ第18節でウォルバーハンプトンと対戦し、2-1で勝利した。この試合に先発出場したリヴァプールのフロリアン・ヴィルツは、42分にプレミアリーグでの初ゴールを記録した。



待ちに待ったゴールだった。リヴァプールの1点リードで迎えた42分、左サイドをドリブルで突破したヒューゴエキティケからのパスをゴール前で受けたヴィルツは、相手ゴールキーパーの位置を冷静に見極めてゴール右隅にボールを流し込み、プレミアリーグ初ゴールをマークした。





今年夏にレヴァークーゼンから大型補強の目玉として加入したヴィルツだったが、プレミアリーグではここまでノーゴール。期待通りの結果を出せていないことから、チーム成績が下降線を辿った時には戦犯として批判に晒されることもあった。それだけに初ゴールの喜びは格別だったようだ。試合後にイギリスメディア『Sky』のインタビューに応じたヴィルツは、「ピッチ上で覚えた感情はとても素晴らしいものだった。とても幸せだったし、その気持ちは今も続いている」とコメントし、さらに「結果が出ていなかったことについては受け入れるしかなかった。でも、いつかゴールを決められる時が来ることは分かっていたし、頑張り続けてきた」とも語り、ここまでの苦労を明かした。また、指揮官のアルネ・スロット監督は、試合後の会見でヴィルツのゴールについて尋ねられると、「初ゴールは素晴らしいが、これはあくまでも最初の一歩に過ぎない。これからもっとたくさんゴールを決めることになるのは彼自身が一番よく分かっているはずだよ」と語り、今後のヴィルツの活躍に期待を寄せていた。リヴァプールの次戦は、年明け1日に予定されているリーズ戦。この試合でもヴィルツがキーマンとなることは間違いないだろう。