Àã¤¬¹ß¤ë¤Î¤Ë¡Ö¥ï¥¤¥Ñ¡¼Î©¤Æ¤Ê¤¤¡×¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡© ¡ÖÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¿ä¾©¡×¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÎ©¤Æ¤Ê¤¤¡É¿Í¤â ¤½¤Î¥ï¥±¤È¤Ï¡©
µÕ¤Ë¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤ò¡ÖÎ©¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¡×¤Ê¾õ¶·¤Ï¡©
¡¡¹ßÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÅß¤ÎÌë¤Ë¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤Î¤¬¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤òÎ©¤Æ¤¿¾õÂÖ¤ÇÃó¼Ö¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤òÎ©¤Æ¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤ÇÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿µÕ¤Ë¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤òÎ©¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÄÁÁõÈ÷¡©¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖÁë¥¬¥é¥¹°Ê³°¤ËÉÕ¤¯¥ï¥¤¥Ñ¡¼¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡¹ßÀã»þ¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯ÍýÍ³¤Ï¼ç¤ËÆó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤ÏÀã¤ËËä¤â¤ì¤ë¤³¤È¤ä½Å¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Î¥¢¡¼¥à¤Ê¤É¤¬ÊÑ·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ËÅà¤êÉÕ¤¡¢¸ÇÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤¬¥¬¥é¥¹¤ËÅà¤êÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÌµÍý¤Ë¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¼ê¤Ç°ú¤¤Ï¤¬¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¥´¥à¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤ê¡¢¶îÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ø²áÉé²Ù¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ»º¼Ö¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Ç¤â¡¢´¨ÎäÃÏ¤Ç¤Î²°³°Ãó¼Ö¤ÎºÝ¤Ë¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¸ø¼°¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬µÕ¸ú²Ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¡¢·úÊª¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢ÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬²ô¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍî²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÄä¤á¤ëºÝ¤Ç¤¹¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Àã¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¾×·â¤Ç¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿åÊ¬¤ÎÂ¿¤¤Àã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¤ä¡¢¶¯É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¤âÆ±ÍÍ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ä¥ï¥¤¥Ñ¡¼¼«ÂÎ¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤Î½Å¤ß¤ä¡¢¶¯É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤¬²õ¤ì¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾Êý¡¢²¤½£¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Û¤ÉÉÑÈË¤Ë¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤òÎ©¤Æ¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤È²¤½£¤Ç¤ÏÀã¼Á¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¿åÊ¬¤¬Â¿¤¯¤Æ½Å¤¯Åà¤ê¤ä¤¹¤¤ÆüËÜ¤ÎÀã¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¤½£¤ÎÀã¤Ï¥µ¥é¥µ¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ·Ú¤¯¡¢Åà¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ëü¤¬°ì¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤¬¥¬¥é¥¹¤ËÅà¤êÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥¿¡¼µ¡Ç½¤ò»È¤¦¤«¡¢»ÔÈÎ¤Î²òÉ¹¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤ÉÉ¹¤ò½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®Åò¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢µÞ·ã¤Ê²¹ÅÙº¹¤Ç¥¬¥é¥¹¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¸·¶Ø¤Ç¤¹¡£