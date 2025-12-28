¡ÚÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡Û¡ÖÀÐÀî¥â¥Ç¥ë¡×²¾Àß½»Âð¤¬»Ù¤¨¤ëÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°Ý»ý ¶èÄ¹¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬Íè¤ëÂ¼¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
ÀÐÀî¸©·ê¿åÄ®²¼ÅâÀîÃÏ¶è¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤«¤é¤³ÈØ»ýÂç²ñ¡×¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤¬ÊÆÉ¶¤òÃ´¤®¾å¤²¤ëÎÏ¼«Ëý¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤¬¡¢2025Ç¯10·î¤ËÉü³è¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎãÇ¯¤è¤êÂç¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤âËþÂ¤·¤Æ¡Ø¤ï¡¼¡Ù¤È¤«À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²¼ÅâÀîÃÏ¶è¤Î¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ÃÂåÅù(¤«¤À¤¤¡¦¤Ò¤È¤·)¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¿ÌºÒ¤¬»Ä¤·¤¿ÄÞº¯ÀÐÀî¸©·ê¿åÄ®¤Î»³¤¢¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²¼ÅâÀîÃÏ¶è¤Ï¡¢¿Í¸ý¤ª¤è¤½70¿Í¤¬Êë¤é¤¹¼«Á³Ë¤«¤ÊÃÏ°è¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÆî¸þ¤¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Á°¤Ë¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¾¯¤·Âç¤¤ÊÀî¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤½¤³¤Ç±Ë¤¤¤À¤êµûÊá¤Þ¤¨¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤ËåºÎï¤Ê¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Â¼¤À¤È¼«Ê¬¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÃÂå¤µ¤ó¤Ï¸Î¶¿¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ï¡¢²¼ÅâÀîÃÏ¶è¤Ë¤âÂç¤¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿ÌÁ°¤Ï¶õ¤²È¤â´Þ¤á¤ÆÌó40¸®¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢30¸®¤¢¤Þ¤ê¤¬¡ÖÁ´²õ¡×¤«¡ÖÂçµ¬ÌÏÈ¾²õ¡×¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¿ÌÈ¯À¸Ä¾¸å¡¢ÃÏ¶è¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï½¸²ñ½ê¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤é¤Ï2ÆüÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½¸²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë60¿ôÌ¾¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£Â©»Ò¤äÌ¼¡¢Â¹¤½¤ì¤Ë¤¤¤È¤³¤È»Ò¶¡¤¢¤ï¤»¤Æ12¿Í¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¢¤Î³Ñ¤Ã¤³¤Ë¤¤¤¿¡£ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿²¤ë¡¢²£¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È²ÃÂå¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Éû¶èÄ¹¤ÎÅÄÈª¾¡É§¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯°Ê¾å¡¢¼«ÂðÉßÃÏÆâ¤Î»öÌ³½ê·óÁÒ¸Ë¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄÈª¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤âÃÏ¿Ì¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡ÖÂçµ¬ÌÏÈ¾²õ¡×¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¼¤Î¤³¤È¤ò¸«¤È¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤»¤Ê¤¤¤«¤ó¤È»×¤¤¡¢ÃÏ¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«Â¼¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¥À¥á¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×Éü¶½¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¡ÖÀÐÀî¥â¥Ç¥ë¡×
Â¼¤ÎÂ¸Â³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿ÃÏ¶è¤Ë¡¢2024Ç¯7·î¡¢°ì¤Ä¤Î´õË¾¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ´°À®¤·¤¿¡ÖÀÐÀî¥â¥Ç¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²¾Àß½»Âð¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¤Ê¿²°·¿¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤Ç¡¢²¾Àß½»Âð¤ÎÆþµï´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë2Ç¯¤ò²á¤®¤¿¸å¤â½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
È¾Ç¯°Ê¾å»öÌ³½ê·óÁÒ¸Ë¤ÇÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÈª¤µ¤ó¤â¤³¤Î½»Âð¤ËÆþµï¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤º¤Ã¤È½»¤ß´·¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë½»¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£²¾Àß½»Âð¤Ï6Åïºî¤é¤ì¡¢´Ö¼è¤ê¤ÏÁ´¤Æ4¾öÈ¾¤Î¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ÈÏÂ¼¼¤Î2K¥¿¥¤¥×¡£¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤Î´ðÈ×¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÂå¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ç¤â¼«¼£ÂÎ¤¬½êÍ¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ²òÂÎ¡¦Å±µî¤ò¹Ô¤¦¸øÈñ²òÂÎ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄ¾¤¹¡¢½¤Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÂ¹¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¿·ÃÛ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Íè¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²È¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤ÎºÆ·ú¤Þ¤Ç¡¢²ÃÂå¤µ¤ó¤ÏºÊ¤ÎÆØ»Ò¤µ¤ó¤È±þµÞ²¾Àß½»Âð¤ËÆþµï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÄ®¤Î±Àî¾®³Ø¹»¤ÇÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯²ÃÂå¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤è¤¯´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÆü³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾®³Ø¹»¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¡Ë°ìÈÖ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ÅÁ¤¨¤ëÀÕÇ¤¡Ö²¼ÅâÀîÃÄÃÏÄÌ¿®¡×
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤éÈ¾Ç¯¡¢²ÃÂå¤µ¤ó¤¬»Ï¤á¤¿³èÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÌºÒ¤«¤éÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¸Î¶¿¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÏ¶è¤Ë»Ä¤ë½»Ì±¡¢Î¥¤ì¤¿½»Ì±¤Ë¤âÅÁ¤¨¤ë¡Ö²¼ÅâÀîÃÄÃÏÄÌ¿®¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉü¶½¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òµÏ¿¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç»ö¤Ê»Å»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÂ¼¤ÎÍÍ»Ò¤È¤«¿·¤·¤¤¾ðÊó¤È¤«¡¢¤³¤ÎÂ¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉü¶½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òµÏ¿¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È²ÃÂå¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏÃÏ°èºÆÀ¸¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢°ì¸®°ì¸®¤ËÄÌ¿®¤òÇÛ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ã¼Ô¤È¤Î¿·¤¿¤Ê·Ò¤¬¤ê²¼ÅâÀîÃÏ¶è¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿³ØÀ¸¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÂôÂç³Ø·úÃÛ·×²è¸¦µæ¼¼¤Î°ËÆ£Ì´Çµ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Â¼Á´ÂÎ¤ÎÉü¶½¤Î»ÅÊý¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÄó°Æ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤âÃÏ¶è¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Î²ÃÂ®¤ä¸øÈñ²òÂÎ¤Ë¤è¤ë¹¹ÃÏ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É²¼ÅâÀîÃÏ¶è¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½»Ì±¤«¤éÊ¹¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¡¢¸¦µæ¤äÄ´ºº¤òÄ¶¤¨¤ÆÃÏ¶è¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Îå«¤â¿¼¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö15Ç¯¸å¡¢¤Þ¤¿¤Ï20Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤³¤ÎÂ¼¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÂ¼¤¸¤Þ¤¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÂ¼¤ËÂç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤äÂç³ØÀ¸¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤òËÍ¤¿¤Á¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÉ¨¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤¹µ¡²ñ¤ò¼Â¤ÏÃÏ¿Ì¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È²ÃÂå¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÁªÂò¤È·ÑÂ³
300Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡Ö¤«¤é¤³ÈØ»ýÂç²ñ¡×¤Ï²¼ÅâÀîÃÏ¶è¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¹âÎð²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ÌºÒ¤Ë¤è¤ë¿Í¸ý¸º¾¯¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤ò¤É¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦º×¤ê¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ÎÃÏ°è¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ì¤Ä¤ÎÆ»¶Ú¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦»ä¤é¤Ï¹âÎð²½¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¹Ô»ö¤ò¤º¤Ã¤È°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¿ÌºÒ¤òµ¡²ñ¤Ë¤ä¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É¬Í×¤Ê¿ô¤Îº×¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Ç¯¤Î¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë»Ä¤»¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÂå¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ø²¼ÅâÀî¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Êº×¤ê¤äÉü¶½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Éü¶½¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¡Ö³«¤«¤ì¤¿Â¼¤Ë¡×¿ÌºÒ¤«¤é1Ç¯È¾¤¬·Ð¤Äº¢¡¢²¼ÅâÀîÃÏ¶è¤Ç¤â½»Âð¤ÎºÆ·ú¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÂå¤µ¤ó¤â¼«ÂðÀ×ÃÏ¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¿²°·ú¤Æ¤Î²È¤¬´°À®¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤äÄ¹ÃË¤Î²ÈÂ²¤¬µ¢¾Ê¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ¿Ì¤Î»þ¤Ë²È¤Ë¤¤¤¿²ÈÂ²¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµÕ¤Ë¿ÌºÒ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬Ï¢Íí¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È²ÈÂ²¤Îå«¤â¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¸òÎ®¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ë±þ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢Ç½ÅÐ³ÆÃÏ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÂ³¤±¤ëÇÐÍ¥¤Î¾ïÈ×µ®»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë²¼ÅâÀî¤òË¬¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î²¼ÅâÀî¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼«Á³¤ò³§¤µ¤ó¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¼ê¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¸øÈñ²òÂÎ¤µ¤ì¤¿½»Âð¤ÎÀ×ÃÏ¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÃÏ°è½»Ì±¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¡ÖÉ÷¤È¸÷¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈGarden Karaco¡×¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÌ±¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤¬²Ö¤ò¿¢¤¨°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡Ö°ì¿Í°ì²Ö±¿Æ°¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬Íè¤ëÂ¼¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö¤«¤é¤³ÈØ»ýÂç²ñ¡×ÅöÆü¡¢¸©Æâ³°¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤äÃÏ¶è¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¿·ÊÆ¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤äÆÚ½Á¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¾ïÈ×µ®»Ò¤µ¤ó¤Èºî¤Ã¤¿ÃÏ¶è¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¡ÖÉ÷¤È¸÷¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈGarden Karaco¡×¡£
¡Ö¤«¤é¤³ÈØ»ýÂç²ñ¡×¤Ï¹¾¸Í»þÂå¡¢Ç¯¹×¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á±£¤ì¤Æ¼ý³Ï¤·¤¿ÊÆ¤òÉ¶¤ËµÍ¤á¤ÆÃ´¤®¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼ò¤òµâ¤ß¸ò¤ï¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ï30kg¤«¤é90kg¤Þ¤Ç¤ÎÉ¶¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÎÏ¼«Ëý¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½30¿Í¤Î¾Ð´é¤¬°î¤ì¤¿Âç²ñ¤Ë¡¢¶âÂôÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿°ËÆ£¤µ¤ó¤â»²²Ã¡£¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È60kg¤ÎÉ¶¾å¤²¤ËÄ©Àï¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤´¤È¤ËÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤ç¤¦ÆÃ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤¬Â¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
²ÃÂå¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎãÇ¯¤è¤ê¤âÂç¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤ª¸ß¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¤â¤Î¤òÃ¥¤Ã¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡£Éü¶½¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ã¼Ô¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ°è½»Ì±¤Îå«¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬Íè¤ëÂ¼¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÃÂå¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä²Ö¤òºé¤«¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÊÔ¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢TVer¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(2025/12/31Àµ¸á¤Þ¤Ç)