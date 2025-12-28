¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×GKÌîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤¬½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÉé½ý¸òÂå¡ÄÇ¾¿Ìâ»¤ÈÈ½ÌÀ
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½GKÌîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤Î¾õÂÖ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¡ËÂè20Àá¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ï¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿DF¹ËÅçÍªÅÍ¤Ï90¡Ü1Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿°ìÊý¡¢11»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìîß·¤Ï¡¢Æ¬Éô¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤Ç90¡Ü6Ê¬¤ËÎ¾ÏÆ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¡Êµì¡§¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢Ìîß·¤Ï»î¹ç½ªÎ»»þ¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¾¿Ìâ»¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Î¥Ã¦´ü´Ö¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÂà±¡¤·¡¢¼«Âð¤ÇÎÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
