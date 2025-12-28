ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤ÇÈ¯Ë¤¡¢3¿ÍÉé½ý¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù´±¤Ë·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¡¡ÊÆ¥¢¥¤¥À¥Û½£
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥¢¥¤¥À¥Û½£¥¦¥©¥ì¥¹¤Ç26Æü¡¢½Æ¤ÇÉðÁõ¤·¤¿ÃË¤¬ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤Î¥í¥Ó¡¼¤ä·úÊªÁ°¤ÎÄÌ¤ê¤ÇÈ¯Ë¤¤·¡¢3¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£ÃË¤ÏË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤¿¸å¡¢·Ù´±¤Ë·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¡£ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥·¥ç¥·¥ç¡¼¥Ë·´ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥É¥ì¥¤¥¯ÍÆµ¿¼Ô¡Ê77¡Ë¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¨¥Ç¥£ÊÝ°Â´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥¢¥¤¥À¥Û½£¥¦¥©¥ì¥¹¤Ë¤¢¤ëÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤Î³°¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯Ë¤¤·¤¿¸å¡¢¥í¥Ó¡¼¤ËÆþ¤ê¡¢»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯Ë¤¤·¤¿¡£
È¯Ë¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆÃ¼ìÉôÂâSWAT¤äÊ£¿ô¤ÎË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤¬¸á¸å2»þ40Ê¬¤´¤í¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¥¨¥Ç¥£»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡´±¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë½Æ·â¤¬È¯À¸¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸á¸å4»þ15Ê¬¤´¤í¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Æ°µ¡¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Éé½ý¤·¤¿3¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À2¿Í¤¬µÓ¤ò·â¤¿¤ì¤¿¡£ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤ÏÅö½é¡¢·Ù»¡´±1¿Í¤¬¼ª¤ò·â¤¿¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢27Æü¤ËÉé½ý¤ÏÈô»¶¤·¤¿¥¬¥é¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÄûÀµ¤·¤¿¡£
Åö½é¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬¹´ÃÖ½ê¤ËÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥¯¡¼¥È¥Ë¡¼·´¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Î¥ê¥¹ÊÝ°Â´±¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¡Ö¶¯²½¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö·´ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½Æ·â¤ò»Ï¤á¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤À¡×¤È¥Î¥ê¥¹»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥í¥Ó¡¼Æâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¹´ÃÖ½ê¤Ë¤¤¤¿¿Í¡¹¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈ¬¤Ä¤ÎË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤¬ÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¥¯¡¼¥È¥Ë¡¼·´ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤È¥³¡¼¥À¥ê¡¼¥ó·Ù»¡¤¬½Æ·â»ö·ï¤òÃ´Åö¡£·Ù»¡´±¤¬´ØÍ¿¤·¤¿½Æ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥¤¥À¥Û½£·Ù»¡¤¬Ä´¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¦¥©¥ì¥¹ºß½»¤Î¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥Ç¥ë¥ï¡¼¥É¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄÌ¤ê¤ò¶´¤ó¤À¸þ¤«¤¤¤Î¿©ÎÁÉÊÅ¹¤Ë¤¤¤¿ºÝ¡¢ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤Ç½Æ¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£CNNÄó·È¶ÉKXLY¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥×¤ò¤Ä¤±¤¿ÊÝ°Â´±¤Î¼ÖÎ¾¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤½ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀÅ¤«¤Ê¶âÍËÆü¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤Çµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£