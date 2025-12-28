¡Ú2025¿¶¤êÊÖ¤ê¡Û¥¥à¥¿¥¯¤È¶¦±é¤ÎÇÐÍ¥¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¡Ê2PM¡Ë¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡ª¤ªÁê¼ê¤Ï5Ç¯¸òºÝ¤Î°ìÈÌ½÷À
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¤â»Ä¤ê¿ôÆü¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤ªÎÙ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¤â·ÝÇ½³¦¤òÃæ¿´¤ËÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤«¤é¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¡¢Îø¿Í¤È¿¼Ìë¥Ç¡¼¥È
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÁª½Ð¡£¥¹¥¿¡¼¤Î³èÌö¤ä¿´²¹¤Þ¤ëÏÃÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿»ö·ï¡¦ÁûÆ°¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡þ
±Ç²è¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿2PM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤¬¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤Ï11·î1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âËÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢°ìÈÖÀè¤ËËÍ¤ÎÏÃ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥Ú¥ó¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Ä¹Ê¸¤ÎÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö2PM¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦19Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£19ºÐ¤Î¤È¤¤Î¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¶¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¹¤¤´ÖËÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿°ì¿Í¤Î¿Í¤È¡¢°ìÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤ËÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¼«¿È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤Ï2020Ç¯6·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È¸òºÝÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¸ø³«Îø°¦¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Ë¥½¥¦¥ë¤ÎàÀ²ªÄâ¡Ê¥¢¥×¥¯¥¸¥ç¥ó¡Ë¥í¥Ç¥ª±ØÉÕ¶á¤ÇÎø¿Í¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ìó5Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤Ï¡Öº£¤ÎËÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î°¦¤È±þ±ç¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ø²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ÎÇ°¤òÄÖ¤ë¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢2PM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¥Æ¥®¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¤È¿®Íê¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£µÞ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¨Àá¡¢¤É¤¦¤«·ò¹¯¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£Ä¹¤¤Ê¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤ÏÍèÇ¯½Õ¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¸ø³«¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
°Ê²¼¡¢¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤ÎÈ¯É½Á´Ê¸¡£
¡þ
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£2PM¤Î¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤âËÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢°ìÈÖÀè¤ËËÍ¤ÎÏÃ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥Ú¥ó¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2PM¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦19Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£19ºÐ¤Î¤È¤¤Î¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¶¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤Ä¤âËÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÍ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤¬Îéµ·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤¤´ÖËÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿°ì¿Í¤Î¿Í¤È¡¢°ìÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤ËÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎËÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î°¦¤È±þ±ç¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢2PM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¥Æ¥®¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¤È¿®Íê¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
µÞ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¨Àá¡¢¤É¤¦¤«·ò¹¯¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£Ä¹¤¤Ê¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤è¤ê¡£
¡þ¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯12·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¡£2PM¤Î¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£185cm¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¿ÈÄ¹¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÌÜÉ¡Î©¤Á¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½ãËÑ¤Ç°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ëÀ³Ê¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¿Íµ¤¡£2017Ç¯¤ÎÆþÂâ»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ê½»¸¢¤òÊü´þ¤·¤ÆÊ¼Ìò¤òÁ´¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇ®°Õ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¿·Ê¼·±Îý¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢½õ¶µ¤ËÈ´Å§¡£ÌÏÈÏÊ¼»Î¤È¤·¤ÆÉþÌ³¤ò½ª¤¨¡¢2019Ç¯5·î¤Ë½üÂâ¡£2024Ç¯12·î¸ø³«¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é±Ç²è¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤Ç¤Ï´Ú¹ñ·Ï¥«¥Ê¥À¿Í¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¦¥æ¥¢¥óÌò¤Ç½Ð±é¡£2025Ç¯11·î1Æü¡¢Ìó5Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤¿°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£