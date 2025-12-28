¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÇÁíÁªµó»Ï¤Þ¤ë¡¡¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¼Â¸¢¤ò°®¤ë¹ñ·³¤Ï¡Ö¡ÈÌ±À¯°Ü´É¡É¤Î¤¿¤á¤ÎÁªµó¡×¤È¼çÄ¥
¹ñ·³¤ÈÌ±¼çÇÉÉðÁõÀªÎÏ¤ÎÀïÆ®¤¬Â³¤¯¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¡¢28Æü¤«¤éÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¼Â¸¢¤ò°®¤ë¹ñ·³¤Ï¡ÈÌ±À¯°Ü´É¡É¤Î¤¿¤á¤ÎÁªµó¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÀï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¡¢28Æü¤«¤éÁíÁªµó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó¤ÏÃÏ°èÊÌ¤Ë3ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Íè·î²¼½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï2020Ç¯¤Ë¥¢¥¦¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¹¡¼¡¦¥Á¡¼¤µ¤ó¤¬Î¨¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¤¬Áªµó¤Ç°µ¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·³¤ÏÁªµó¤ËÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤Ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òµ¯¤³¤·¡¢¼Â¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·³»þÀ¯¸¢¤Ïº£²ó¤ÎÁíÁªµó¤ò¡ÈÌ±À¯°Ü´É¡É¤Î¤¿¤á¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áªµó¤òÁ°¤Ë»ÙÇÛÃÏ°è¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ì±¼çÇÉÉðÁõÀªÎÏ¤ÎÇÓ½ü¤Î¤¿¤á¤Ë³ÆÃÏ¤Ç³Ø¹»¤äÉÂ±¡¤Ê¤É¤òÁÀ¤Ã¤Æ¶õÇú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¹³µÄ³èÆ°¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¸ÀÏÀÅýÀ©¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì±¼çÇÉÉðÁõÀªÎÏ¤Ê¤É¹ñ·³¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÀªÎÏ¤ÏÁíÁªµó¤Î¼Â»Ü¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ì±°Õ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£