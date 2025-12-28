あらゆる面で減量効果を底上げしてくれる「運動」。適度な運動を行うことには、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。本記事では、肥満解消と脂肪肝・糖尿病改善のための専門外来「スマート外来」の担当医である尾形氏の著書『専門医が教える 1分で肝臓から脂肪が落ちる食べ方決定版』（KADOKAWA）より、運動の5つのメリットと代謝を上げる方法について紹介します。

ゆるく体を動かすだけでしっかりやせ体質になる

運動はあらゆる面で減量効果を底上げします。まずは“ゆるく体を動かす”習慣をつけることからスタート！

筋肉が落ちると肝臓に脂肪が増える

体にとって重要なエネルギー源であるブドウ糖は、肝臓と筋肉（＝骨格筋）、血中に存在しています。そのうち、肝臓と筋肉ではブドウ糖を「グリコーゲン」という形で貯蔵しています。

しかし、筋肉量が少ないとブドウ糖の貯蔵場所が不足し、肝臓で対処せざるを得ません。しかし、肝臓でもグリコーゲンとして貯蔵できる量には限度があるため、グリコーゲンの6倍もの量を貯蔵できる「中性脂肪」という形に変え、肝細胞に押し込むことになるのです。

つまり、肝臓の脂肪を落とすには、過剰な糖質摂取を減らしつつ、運動でブドウ糖を貯蔵できる筋肉量を増やすことが大切なのです。

［図表1］筋肉に貯蔵できず「肝臓」へと送られる糖 出典：『専門医が教える1分で肝臓から脂肪が落ちる食べ方決定版』（KADOKAWA）

ここで、筋肉が血中の糖を取り込むルートを解説しましょう。

1つ目は食事で上昇する血糖値を下げるためにインスリンが分泌されると、インスリンが筋肉に作用して、血中の糖をグリコーゲンに変えて貯蔵するルート。もう1つは、運動によって筋肉が収縮することで、血中の糖が直接取り込まれるルートです。

つまり、運動をすれば、インスリンがなくても血中の糖を減らせます。

運動のメリット1：筋肉量が増える

スクワットなどの筋トレをすると、効率よく筋肉量を増やせます。筋肉は、筋線維という細い筋細胞が何千本も束になってできています。運動で筋線維に負荷を与えると、筋線維が肥大して体積が増加します。ちなみによくいう“筋肉量を増やす”とは、筋線維の数を増やすわけではなく、体積を増大することになります。

■おすすめの運動

つかまりスロースクワット、フラミンゴポーズ、プランク、ひざつき腕立て伏せ

運動のメリット2：血流がよくなる

ウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳のように心拍数を適度に上げる有酸素運動は、全身の血液循環を促進。血流がよくなると、酸素と栄養素が体のすみずみまで運ばれ、老廃物の排出も促されます。

また、座りっぱなしが続くと血流が悪くなるので、こまめに下半身を動かすのも血流アップのポイント。

■おすすめの運動

縦伸び1分早歩き、ひざ裏伸ばし、つま先の上げ下げ

運動すると「脳の疲れ」を回復できるワケ

運動のメリット3：血糖値が下がりやすい

運動によって血糖値が下がる理由は2つあります。

1つは有酸素運動によって筋肉への血流が増えると、ブドウ糖が筋細胞に取り込まれるため、インスリンがなくても血糖値が低下します。もう1つは、筋トレによって筋肉量が増えると、インスリンが効きやすくなるため、血糖値が速やかに下がるのです。

だから、食後30分以内に運動をすることで、血糖値の急上昇を避けやすくなるのです。

運動のメリット4：免疫力がアップする

運動をすると心拍数が上がり、血液循環が促進されます。すると免疫細胞が効率的に全身を巡って、病原体を早期に発見して排除。感染症などの病気にかかりにくくなるのです。

ただし過度な運動はかえって免疫力を低下させることがあります。やりすぎには注意しましょう。

運動のメリット5：脳の疲れを取り、ストレスも解消

疲れたら休むのが一般的ですが、適度な運動は脳の疲れを回復します。なぜなら、血流がよくなると脳への酸素や栄養素の供給が増え、脳細胞の修復や新陳代謝が促されるため。

ほかにも、運動中にはエンドルフィンという幸福を感じる脳内物質が分泌されてストレスを減らし、気分をよくする効果も期待できます。

［図表2］Dr.尾形の一言コメント 出典：『専門医が教える1分で肝臓から脂肪が落ちる食べ方決定版』（KADOKAWA）

出かけるついでに縦伸び1分早歩き

買い物をしたり、散歩をしたりと外出のタイミングがあるのなら早歩きのチャンスです。時間を“1分”と決めて、スタスタ歩きを開始！

［図表3］「縦伸び1分早歩き」のやり方 出典：『専門医が教える1分で肝臓から脂肪が落ちる食べ方決定版』（KADOKAWA）

1分間早歩きをすると、代謝も上がる

通勤や買い物のついでに取り入れてほしいのが「縦伸び1分早歩き」。歩いている間ずっと早歩きをする必要はありません。1分間だけ、体が縦に伸びていることを意識しながら大股でいつもより少し速く歩きましょう。1分間の実践でも、心拍数が上がることを感じるでしょう。朝のうちに行えば、代謝が上がった状態が1日を通して続くのでより効果的！

深い眠りにつけるサウナ

健康維持のために行うことの1つに“サウナ浴”があります。

サウナに入るだけでも爽快感がありますが、私の場合、その日の睡眠が深くなります。眠りを含めて「ととのった〜」を実感！ こうしたメリットを感じて、すっかりサウナにハマっています。サウナに入る時間は、サウナの温度によって異なりますが、私のお気に入りのサウナ（約90度 ）で は 8分入っています。その後、水風呂に1〜2分入って体を冷やし、5〜10分ほど外気浴で休憩して心拍数を整えます。そこで約300㎖の水分を補給。これを1セットとして、合計3セットくり返すのが基本です。

1セットでかく汗の量が300㎖程度あると思うので、1セットごとに水分を補っています。サウナに入って汗をかいて体重が減ったと喜ぶのではなく、十分に水分補給をすることで血流が上がって代謝もアップすることに注目しましょう。

ふだんの入浴でも、湯船にゆったり浸かり、水分補給をすれば代謝がよくなりますよ。

［図表4］尾形式サウナの入り方 出典：『専門医が教える1分で肝臓から脂肪が落ちる食べ方決定版』（KADOKAWA）

尾形 哲

長野県佐久市立国保浅間総合病院

外科部長／「スマート外来」担当医